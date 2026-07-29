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Aluno é ferido com canivete nas costas por colega em escola de Castelo

Adolescente de 16 anos foi apreendido e disse à PM que agiu após sofrer provocações e agressões recorrentes da vítima, de 17 anos

Publicado em 29 de Julho de 2026 às 12:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 jul 2026 às 12:07
Canivete apreendido com aluno de 16 anos em Castelo
Canivete apreendido com aluno de 16 anos em Castelo Polícia Civil

Um aluno de 17 anos ficou ferido após ser golpeado nas costas com um canivete durante o intervalo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Bley, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (28). O suspeito, um estudante de 16 anos, foi apreendido e autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.


Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi abordado dentro da escola e o canivete usado no ataque foi apreendido. Aos militares, ele afirmou que golpeou o colega após sofrer, segundo seu relato, implicâncias, provocações recorrentes com apelidos pejorativos e tapas na cabeça.


Funcionários da escola acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o estudante ferido foi levado para um hospital do município. Ele recebeu atendimento médico, foi medicado e liberado. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o ferimento foi superficial e o adolescente passa bem. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.


O adolescente de 16 anos foi encaminhado, acompanhado pelo pai, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).


Procurada, a Sedu informou que registrou o caso e que a equipe gestora da escola adotou as medidas previstas nos protocolos de segurança e de atendimento à comunidade escolar. Além da Polícia Militar, do Samu e do Conselho Tutelar, os responsáveis pelos estudantes envolvidos foram acionados.


A secretaria informou ainda que está prestando suporte à comunidade escolar e colaborando com os órgãos competentes para o esclarecimento dos fatos.

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