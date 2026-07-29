Aluno é ferido com canivete nas costas por colega em escola de Castelo

Um aluno de 17 anos ficou ferido após ser golpeado nas costas com um canivete durante o intervalo na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Bley, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na tarde de terça-feira (28). O suspeito, um estudante de 16 anos, foi apreendido e autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.





Segundo a Polícia Militar, o adolescente foi abordado dentro da escola e o canivete usado no ataque foi apreendido. Aos militares, ele afirmou que golpeou o colega após sofrer, segundo seu relato, implicâncias, provocações recorrentes com apelidos pejorativos e tapas na cabeça.





Funcionários da escola acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e o estudante ferido foi levado para um hospital do município. Ele recebeu atendimento médico, foi medicado e liberado. Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), o ferimento foi superficial e o adolescente passa bem. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.





O adolescente de 16 anos foi encaminhado, acompanhado pelo pai, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).





Procurada, a Sedu informou que registrou o caso e que a equipe gestora da escola adotou as medidas previstas nos protocolos de segurança e de atendimento à comunidade escolar. Além da Polícia Militar, do Samu e do Conselho Tutelar, os responsáveis pelos estudantes envolvidos foram acionados.





A secretaria informou ainda que está prestando suporte à comunidade escolar e colaborando com os órgãos competentes para o esclarecimento dos fatos.