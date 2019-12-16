Regras que dificultam aposentadoria de servidor do ES chegam à Assembleia

Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O projeto confirma ainda a idade mínima para quem ainda vai entrar no serviço estadual que será de 62 anos, para as mulheres, e 65 anos, para os homens. Em ambos os casos será preciso ter 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que for concedida a aposentadoria.

As novas regras devem ser votadas pela Assembleia até quarta-feira (18), quando está prevista a última sessão do ano da Casa, para valerem a partir de janeiro. Se isso não acontecer, a proposta só deverá ser apreciada pelos deputados no ano que vem.

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA OS ATUAIS SERVIDORES

O servidor que já está trabalhando para o governo estadual poderá se aposentar quando tiver 56 anos de idade (se mulher) e 61 anos (se homem). Também será necessário 30 anos de contribuição (se mulher) e 35 anos (se homem). Nos dois casos é preciso 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O somatório da idade, tempo de contribuição deve ser, no mínimo, 86 pontos para mulheres e 96 para homens.

A transição para professores é um pouco diferente. Se mulher, a aposentadoria pode ser pedida aos 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Se homem, o benefício pode ser requerido aos 56 anos de idade e 30 de contribuição. A partir de janeiro de 2022, a idade sobre para 52 para mulheres e 57 para homens.

O somatório da idade e do tempo de contribuição será de 81 pontos para mulheres e 91 para homens. A partir de janeiro de 2020, subirá um ponto para cada ano, até atingir 92 pontos para mulheres e 100 pontos para homens.

CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS

Poderão ser excluídas da médias as contribuições que resultem em valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição. Ou seja, para eliminar as menores contribuições, os servidores deverão trabalhar além do período mínimo de contribuição.

REGRAS PARA O RECEBIMENTO DE PENSÃO

A família do servidor que morrer vai receber 50% do valor da aposentadoria que seria recebida pelo servidor caso ele fosse aposentado por incapacidade permanente. Para cada dependente o benefício receberá o aumento de 10% - tendo o limite de 100%. Caso exista algum dependente inválido, o valor da pensão passa para 100%.

Dependentes maiores de idade e inválidos, com grave deficiência, ou com deficiência intelectual ou mental, poderão receber pensão desde que sejam economicamente dependentes dos pais e solteiros. A causa da deficiência também deverá ter acontecido antes dos 21 anos.

MUDANÇA PARA JUÍZES E PROMOTORES

PROFESSORES E POLICIAIS

Já os atuais servidores terão direito à inatividade aos 52 anos de idade (se mulher), e 53 se homem - desde que cumprido um pedágio de que corresponda a 100% do período que faltava para a aposentadoria pelas regras anteriores.

Mas quem já integra o magistério estadual terá uma transição diferente dos outros servidores. A aposentadoria para a mulher pode ser pedida aos 51 anos de idade e 25 anos de contribuição. Os homens poderão pedir o benefício aos 56 anos de idade e 30 de contribuição. A partir de janeiro de 2022, a idade sobre para 52 para mulheres e 57 para homens.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Servidores cujas atividades tenham exposição a agentes químicos, físicos e biológicos se aposentam aos 60 anos - com 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 no cargo em que for concedida a aposentadoria.