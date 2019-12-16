Justiça e Ministério Público vão pagar aposentadoria de juiz e promotor

"O Poder Judiciário e o Ministério Público ficam encarregados de realizar a elaboração, o processamento e o pagamento do benefício de aposentadoria dos magistrados e dos membros do Ministério Público, respectivamente", apresenta o documento.

Uma fonte do governo do Estado informou que o assunto foi definido após queda de braço, já que o IPAJM tinha a intenção de continuar responsável pelos pagamentos. Segundo a mesma fonte, o repasse do pagamento para o Tribunal de Justiça e Ministério Público dificulta a análise de possíveis irregularidades.