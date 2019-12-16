Salário baixo em prefeituras dificulta atração de secretários para cidades

A pacata cidade de Água Doce do Norte, no Noroeste do ES, tem o menor salário de secretário municipal do Espírito Santo Crédito: Carla Cristina Silva/ Assembleia Legislativa

Com salários até 50% abaixo dos valores oferecidos no mercado privado, atrair bons profissionais para o setor público tem se tornado tarefa difícil, principalmente em prefeituras do interior do Espírito Santo. Levantamento realizado por A Gazeta, com base nos portais da transparência dos municípios, mostra que até cargos de alto escalão, como os de secretários, chegam a ter remuneração de R$ 2,5 mil na administração municipal. O "piso da categoria" pertence a Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.

O salário médio dos gestores no Estado é de R$ 5,3 mil. No entanto, mais de 52 dos 78 municípios estão abaixo da média, que é puxada para cima pelos salários da Grande Vitória , todos acima de R$ 8 mil. De acordo com a especialista em gestão de pessoas Giselia Curry, o setor privado chega a pagar entre R$ 7 mil e R$ 8 mil para profissionais com as mesmas funções e responsabilidades de um secretário. Em grandes empresas, essa média pode saltar para R$ 10 mil a R$ 12 mil.

A nível de Espírito Santo, existem profissionais com cargos de gestão que recebem entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Agora, dentro do setor público é muita responsabilidade, por isso, é um salário que considero baixo, o que torna difícil captar profissionais mais qualificados. Hoje a máquina pública tem uma mão de obra muito desqualificada e isso transparece na qualidade dos serviços feitos para a comunidade, analisa Curry.

DIFICULDADE DE PREENCHER CARGOS NO INTERIOR DO ES

Prefeito de Viana , onde o salário de secretário é de R$ 7.280, e presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Gilson Daniel (Podemos) afirma que ouve queixas de prefeitos que muitas vezes sequer conseguem preencher os cargos de gestão.

Muitas cidades menores só tem capacidade para pagar um salário mais baixo. O que nós orientamos a fazer é reduzir o número de secretarias, juntar algumas pastas, para conseguir atrair profissionais melhores. Nem sempre é fácil. Muitas vezes quem assume esses cargos são pessoas muito jovens, que estão recém-formadas, ou profissionais que já se aposentaram, mas que não tem tanta energia mais, relata.

AUMENTO DE SALÁRIO É POLÊMICO

Discutir aumento salarial para secretários é um tema polêmico, que costuma gerar desgaste político para gestores. Em novembro, a Câmara de Colatina aprovou, em meio a protesto de moradores, o aumento de 86% no salário de secretários municipais , passando a remuneração de R$ 3.901,57 para R$ 7.290. O projeto de lei acabou sendo vetado pelo prefeito da cidade.

Gilson Daniel destaca que a legislação de muitos municípios, como é o caso de Colatina, entendem o secretariado como cargos políticos, o que faz com que um aumento no salário do setor promova reajuste também nos cargos de vereadores, de vice-prefeitos e de prefeitos. Não existe tabela de salários. A realidade depende muito de uma cidade para outra. E é um tema polêmico. Aumentar não é fácil, diz.

SERVIÇO PÚBLICO DESVALORIZADO

O professor universitário e mestre em administração pública Hugo Brandião Júnior afirma que falta racionalidade ao se debater a remuneração no serviço público. Ainda que esteja acima da média salarial geral do capixaba, que segundo o IBGE é de R$ 2.066, há cargos no serviço público que exigem formação acadêmica na área e um nível maior de responsabilidade.