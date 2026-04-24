PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES

A Polícia Federal (PF) prendeu um homem durante a Operação Anjo Mal, deflagrada nesta quinta-feira (23), em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A ação tem como objetivo combater a aquisição, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos com cenas de abuso sexual infantojuvenil, além do aliciamento de crianças pelas redes sociais. O nome do investigado não foi divulgado pela corporação.
Durante a investigação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão em um endereço ligado ao suspeito. Segundo as apurações, ele adquiria e compartilhava, pela internet, fotos e vídeos com conteúdo de violência sexual contra crianças e adolescentes. O homem já era investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por estupro de vulnerável.
No local, foram apreendidos dois celulares e um pen drive, que serão submetidos à perícia. Os agentes também encontraram vestes infantis, que, segundo a corporação, reforçam os indícios investigados. O suspeito foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em São Mateus e, posteriormente, será levado ao sistema prisional do Estado, onde ficará à disposição da Justiça.
A PF reforçou a importância da prevenção e orientou pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, incentivando o diálogo e a denúncia de situações suspeitas.