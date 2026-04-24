Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas

Dois acidentes deixaram cinco pessoas feridas na Região Sul do Espírito Santo entre a noite de quinta-feira (23) e a manhã desta sexta-feira (24). As ocorrências foram registradas em Itapemirim e em Rio Novo do Sul.
O primeiro caso aconteceu na ES 490, na localidade de Graúna, em Itapemirim, e envolveu um carro e duas motocicletas, deixando três feridos. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Volkswagen Voyage relatou que seguia no sentido Marataízes quando as motos vinham na direção contrária. Uma delas teria tentado ultrapassar a outra, e ambas acabaram se tocando, perderam o controle e atingiram o carro.
Com o impacto, o motorista também perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu próximo a um poste e um barranco. As motocicletas foram retiradas do local antes da chegada da polícia. Um dos ocupantes de uma das motos foi socorrido em estado grave para Cachoeiro de Itapemirim. As outras duas vítimas foram levadas para uma unidade de saúde em Marataízes.
Já o segundo acidente ocorreu na BR 101, no km 383, na região de Capim Angola, em Rio Novo do Sul, por volta das 5h. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolveu dois carros, mas as causas não foram informadas. Duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por uma equipe da EcoVias Capixaba para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. A PRF não detalhou se as vítimas estavam no mesmo veículo ou em automóveis diferentes. Não houve interdição da pista.
Com informações de Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.