O governador Renato Casagrande anunciou, por meio de suas redes sociais, a chegada de 273 caixas com novos testes PCR para examinar a população no Espírito Santo. Ao todo, são 26.208 exames dos 30 mil adquiridos por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e que vão ampliar a testagem em território capixaba do novo coronavírus (Covid-19).
ES recebe mais de 26 mil testes de coronavírus para examinar a população
A compra foi feita junto a uma empresa do Paraná, e já havia sido anunciada anteriormente por Casagrande. O volume de testes que o Espírito Santo dispõe vai possibilitar, entre outras medidas, direcionar a testagem a novos perfis de pacientes com síndromes gripais, como as pessoas a partir de 45 anos.