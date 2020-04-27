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Covid-19

ES recebe mais de 26 mil testes de coronavírus para examinar a população

Governador Renato Casagrande anunciou a chegada do material em suas redes sociais na noite desta segunda-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 18:32

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 18:32

Coronavírus
Com mais testes no Espírito Santo, será possível ampliar o número de pessoas examinadas quando apresentarem sintomas gripais Crédito: Arte Idec
O governador Renato Casagrande anunciou, por meio de suas redes sociais, a chegada de 273 caixas com novos  testes PCR para examinar a população no Espírito Santo. Ao todo, são 26.208 exames dos 30 mil adquiridos por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e que vão ampliar a testagem em território capixaba do novo coronavírus (Covid-19).
ES recebe mais de 26 mil testes de coronavírus para examinar a população
A compra foi feita junto a uma empresa do Paraná, e já havia sido anunciada anteriormente por Casagrande. O volume de testes que o Espírito Santo dispõe vai possibilitar, entre outras medidas, direcionar a testagem a novos perfis de pacientes com síndromes gripais, como as pessoas a partir de 45 anos

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