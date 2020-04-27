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Covid-19

Paciente com coronavírus deixa UTI da Santa Casa de Cachoeiro

Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de abril com quadro grave da doença e agora, se recupera na enfermaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 19:45

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 19:45

Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de abril
Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de abril Crédito: Reprodução
O primeiro paciente com coronavírus internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, apresentou melhora e deixou a Unidade de Terapia Intensiva da unidade, nesta segunda-feira (27). Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, vai se recuperar agora na enfermaria da unidade.
De acordo com a Santa Casa de Misericórdia, Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de abril com quadro grave da doença. Ele foi internado na UTI reservada exclusivamente para atender casos da Covid-19. O hospital é referência no tratamento da doença no Sul do Estado.
A vitória do paciente foi comemorada pelos funcionários que acompanharam o paciente ao longo dos 10 dias de internação. Muito emocionado, ele aparece em um vídeo gravado na unidade dizendo que estava bem e que acredita que em breve estará em casa. Estou bem agora. Graças a Deus. Fui muito bem tratado e acredito que ainda esta semana estarei com vocês para contar as coisas boas, disse.
Agora, com a melhora no quadro de saúde, Giovanni vai se recuperar na enfermaria e a torcida é para que ele tenha alta nos próximos dias. O paciente é de Piúma e foi o primeiro caso registrado da doença no balneário. O município diagnosticou três casos da doença, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

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