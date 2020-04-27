Paciente com coronavírus deixa UTI da Santa Casa de Cachoeiro

De acordo com a Santa Casa de Misericórdia, Giovanni D Angelis de Almeida, de 55 anos, deu entrada no hospital no dia 17 de abril com quadro grave da doença. Ele foi internado na UTI reservada exclusivamente para atender casos da Covid-19. O hospital é referência no tratamento da doença no Sul do Estado.

A vitória do paciente foi comemorada pelos funcionários que acompanharam o paciente ao longo dos 10 dias de internação. Muito emocionado, ele aparece em um vídeo gravado na unidade dizendo que estava bem e que acredita que em breve estará em casa. Estou bem agora. Graças a Deus. Fui muito bem tratado e acredito que ainda esta semana estarei com vocês para contar as coisas boas, disse.