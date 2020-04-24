Todos os pacientes com Covid-19 em Cachoeiro estão curados, diz prefeito

Todos os oito pacientes que tiveram resultados positivos de Covid-19, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, estão curados. A informação foi divulgada pelo prefeito Victor Coelho, na noite desta quinta-feira (23). Com esta atualização, o município atualmente não tem mais nenhum novo caso confirmado.
No entanto, Coelho ressalta que continua sendo necessário seguir todas as recomendações de higienização, uso de máscaras e evitar aglomerações. Até o momento, nós mantemos oito casos confirmados e, graças a Deus, todos os oito pacientes curados e nenhum caso grave sendo tratado em hospital. Mas isso não significa que podemos relaxar. É fundamental o compromisso de todos no controle da doença", destacou.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), que divulga diariamente os dados atualizados de todo o Estado, dos casos confirmados em Cachoeiro, são cinco mulheres e três homens. Todos com idades entre 20 e 59 anos e registrados nos bairros Amarelo (4), Independência (2), Aquidaban (1) e Gilberto Machado (1). O primeiro paciente confirmado com o novo coronavírus foi no dia 20 de março.
Cachoeiro de Itapemirim é uma das cidades consideradas como de baixo risco para transmissão da Covid-19 e, por isso, o comércio voltou a funcionar nesta semana, com algumas recomendações. O uso de máscara facial se tornou obrigatório no município.
Se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos continuar com o comércio aberto e continuar com as atividades econômicas acontecendo, o que é muito bom para a cidade, para a retomada do crescimento econômico e também para a manutenção dos empregos. A prefeitura reavalia todos os dias as suas decisões, sempre baseadas nos boletins diários da Secretaria de Estado da Saúde, nos decretos estaduais e também na fiscalização dos órgãos de controle, afirma o prefeito.