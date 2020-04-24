Todos os pacientes com Covid-19 em Cachoeiro estão curados, diz prefeito

No entanto, Coelho ressalta que continua sendo necessário seguir todas as recomendações de higienização, uso de máscaras e evitar aglomerações. Até o momento, nós mantemos oito casos confirmados e, graças a Deus, todos os oito pacientes curados e nenhum caso grave sendo tratado em hospital. Mas isso não significa que podemos relaxar. É fundamental o compromisso de todos no controle da doença", destacou.

Se cada um de nós fizer a sua parte, nós vamos continuar com o comércio aberto e continuar com as atividades econômicas acontecendo, o que é muito bom para a cidade, para a retomada do crescimento econômico e também para a manutenção dos empregos. A prefeitura reavalia todos os dias as suas decisões, sempre baseadas nos boletins diários da Secretaria de Estado da Saúde, nos decretos estaduais e também na fiscalização dos órgãos de controle, afirma o prefeito.