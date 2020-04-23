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Medida de prevenção

Uso de máscara passa a ser obrigatório em Cachoeiro

A medida está prevista em decreto e a recomendação é que todos usem em áreas públicas, estabelecimentos comerciais e transporte de passageiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 12:01

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 12:01

Uso de máscaras passa a ser obrigatório em Cachoeiro
Uso de máscara passa a ser obrigatório em Cachoeiro Crédito: Márcia Leal - Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tornou obrigatório o uso de máscara facial para todas as pessoas em áreas públicas, estabelecimentos comerciais, transporte de passageiros e durante o trabalho em ambiente compartilhado. A medida está prevista em decreto, publicado nesta quarta-feira (22), que começou a valer desde o dia da publicação. 
A determinação é para reforçar a proteção da população contra o novo coronavírus, principalmente, pela volta do funcionamento do comércio na cidade, que está classificada pelo governo estadual como de baixo risco de contaminação da Covid-19.

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Com a reabertura do comércio no município, precisamos redobrar os cuidados essenciais voltados à prevenção da Covid-19. Todos devemos usar máscaras, em favor da proteção mútua. Não podemos relaxar e correr o risco de um aumento dos casos da doença, que colocaria vidas em risco, nos levaria a ter de retroceder na liberação das atividades econômicas e que geraria transtornos para a saúde pública, avalia o prefeito Victor Coelho.
Equipes da prefeitura estão na rua para orientar sobre a importância do uso de máscara e carros de som estão veiculando uma mensagem ressaltando a obrigatoriedade. Estudos têm apontado que o uso de máscaras caseiras vem ajudando na diminuição de casos, por ser uma barreira física que impede quase que totalmente a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, completa o prefeito.

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