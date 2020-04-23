Uso de máscara passa a ser obrigatório em Cachoeiro

Com a reabertura do comércio no município, precisamos redobrar os cuidados essenciais voltados à prevenção da Covid-19. Todos devemos usar máscaras, em favor da proteção mútua. Não podemos relaxar e correr o risco de um aumento dos casos da doença, que colocaria vidas em risco, nos levaria a ter de retroceder na liberação das atividades econômicas e que geraria transtornos para a saúde pública, avalia o prefeito Victor Coelho.

Equipes da prefeitura estão na rua para orientar sobre a importância do uso de máscara e carros de som estão veiculando uma mensagem ressaltando a obrigatoriedade. Estudos têm apontado que o uso de máscaras caseiras vem ajudando na diminuição de casos, por ser uma barreira física que impede quase que totalmente a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, completa o prefeito.