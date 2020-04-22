Comércio de Cachoeiro abre as portas após um mês fechado

Comércio de Cachoeiro abre as portas depois de um mês Crédito: TV Gazeta Sul

É um recomeço e a expectativa está lá no alto. Porque a gente ficar um mês parado e voltar agora é como uma criança indo para escola no primeiro dia. Uma felicidade total, contou o vendedor Gilson de Melo.

Quem também estava ansiosa para o retorno ao trabalho era a Jociane dos Santos, que trabalha como caixa. Ela chegou na loja antes mesmo das portas abrirem. Foi uma expectativa muito grande, porque a gente trabalha em comércio e via tudo fechado sem uma data certa para voltar. Hoje, para a gente, foi um alívio", afirma.

Nas ruas, era possível ver que os clientes também estavam aguardando esta data. Durante toda a manhã, pessoas estava, circulando pelas lojas e calçadas. Não via hora de vir. Estava ansiosa, falou a Vitória Guimarães.

Comércio de Cachoeiro abre as portas depois de um mês Crédito: TV Gazeta Sul

A abertura do comércio foi autorizada mediante algumas recomendações e regras, como higienização, horário de funcionamento diferenciado e evitando aglomerações, mas isso não é problema para quem está empolgado com o retorno ao trabalho.

Ao meu ver, os cuidados são necessários, como o uso de máscara, a distância entre as pessoas, a não aglomeração. Agora esperamos que as pessoas também se animem com esse retorno do comércio, disse o vendedor Felippe Davi.

NOVAS REGRAS

De acordo com o novo decreto, o comércio terá que ampliar a jornada de trabalho à distância; definir novos horários de trabalho ou diferentes turnos, para reduzir a presença nos ambientes da empresa e o congestionamento no transporte público; afastar trabalhadores que apresentarem sintomas gripais e os do grupo de risco; além de ampliar as rotinas de limpeza e higienização das instalações.

Em todos os estabelecimentos deverá ser cumprido o distanciamento entre as pessoas, tanto no atendimento como nas filas. A recomendação geral é de um cliente por 10 metros quadrados e, no caso de galerias e centro comerciais, o espaço passa a ser de 14 metros quadrados para uma pessoa.

ACADEMIAS, CINEMAS E CRECHES CONTINUAM FECHADAS

Continua suspenso, até 30 de abril, o funcionamento de academias, estúdios de atividades físicas, cinemas, teatros, casas de shows e eventos e hotelzinho e creche particular, em Cachoeiro.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO

Atividades de comercialização de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, materiais para construção, vidraçaria, material elétrico, tintas e lojas de departamentos: de segunda-feira a sábado - das 08h às 16h

Lojas de confecções, calçados, tecidos, acessórios, aviamentos, perfumarias, joalherias, papelarias e demais atividades de comércio: de segunda-feira a sábado - das 10h às 18h.

Lojas dos shopping centers: de segunda-feira a domingo - das 12h às 20h.

Restaurantes, praças de alimentação, lanchonetes, pizzarias e sorveterias: de segunda-feira a domingo - das 10h às 16h e das 19h às 23h.

RECOMENDAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA

Restaurantes: Controlar o acesso de clientes, ocupando no máximo 40% de cadeiras e mesas, evitando aglomeração de pessoas. O recomendado é que o cliente permaneça no máximo uma hora no estabelecimento no horário de almoço e no máximo de 02 duas horas no horário noturno.

Controlar o acesso de clientes, ocupando no máximo 40% de cadeiras e mesas, evitando aglomeração de pessoas. O recomendado é que o cliente permaneça no máximo uma hora no estabelecimento no horário de almoço e no máximo de 02 duas horas no horário noturno. Supermercados: Impedir a entrada de menores de 10 anos; atender apenas duas pessoas da mesma família; permitir a entrada de pessoas em até 40% de sua capacidade; e atender até cinco pessoas por caixa aberto.

Impedir a entrada de menores de 10 anos; atender apenas duas pessoas da mesma família; permitir a entrada de pessoas em até 40% de sua capacidade; e atender até cinco pessoas por caixa aberto. Bancos e lotéricas: Realizar controle de entrada para um cliente a cada 10m² fornecendo material de higienização; promover o distanciamento social em filas, sendo que Lotéricas, correspondentes bancários e assemelhados, somente podendo admitir a entrada de pessoas em até 40% de sua capacidade, devendo manter a totalidade de seus caixas abertos e que cada um atenda a até três pessoas.

Realizar controle de entrada para um cliente a cada 10m² fornecendo material de higienização; promover o distanciamento social em filas, sendo que Lotéricas, correspondentes bancários e assemelhados, somente podendo admitir a entrada de pessoas em até 40% de sua capacidade, devendo manter a totalidade de seus caixas abertos e que cada um atenda a até três pessoas. Templos religiosos: Podem realizar atividades, evitando aglomeração de pessoas e permitindo a entrada de pessoas que ocupem até 1/3 do espaço físico, exceto a presença dos grupos de risco.

Podem realizar atividades, evitando aglomeração de pessoas e permitindo a entrada de pessoas que ocupem até 1/3 do espaço físico, exceto a presença dos grupos de risco. Transporte: O transporte coletivo de passageiros somente poderá trafegar com janelas abertas e com apenas passageiros sentados. Já o transporte individual de passageiros por táxi ou aplicativo poderá trafegar com no máximo dois passageiros no banco traseiro e com as janelas abertas.

O transporte coletivo de passageiros somente poderá trafegar com janelas abertas e com apenas passageiros sentados. Já o transporte individual de passageiros por táxi ou aplicativo poderá trafegar com no máximo dois passageiros no banco traseiro e com as janelas abertas. Bares: Bares, lojas de conveniência, lojas de balas e doces e assemelhados só podem funcionar de forma presencial para retirada de produtos, sendo proibido o consumo em seu estabelecimento. A modalidade delivery está liberada.

USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO NA CIDADE

Outra medida é o uso obrigatório de máscara de tecido para todos que circulam por áreas públicas, estabelecimentos e utilizam transporte de passageiros no município. Equipes da prefeitura estarão nas ruas orientando as pessoas sobre essa recomendação.