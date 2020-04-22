Comércio de Cachoeiro abre as portas após um mês fechado

O primeiro dia de lojas abertas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois do fechamento por conta da pandemia do novo coronavírus, foi de muita empolgação para os vendedores e com movimento de clientes nas ruas.
O comércio ficou fechado por um mês na cidade e foi liberado após Cachoeiro ser classificado como de baixo risco para a proliferação da Covid-19. As decisões foram anunciadas pela prefeitura e publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (22).
É um recomeço e a expectativa está lá no alto. Porque a gente ficar um mês parado e voltar agora é como uma criança indo para escola no primeiro dia. Uma felicidade total, contou o vendedor Gilson de Melo.
Quem também estava ansiosa para o retorno ao trabalho era a Jociane dos Santos, que trabalha como caixa. Ela chegou na loja antes mesmo das portas abrirem. Foi uma expectativa muito grande, porque a gente trabalha em comércio e via tudo fechado sem uma data certa para voltar. Hoje, para a gente, foi um alívio", afirma.
Nas ruas, era possível ver que os clientes também estavam aguardando esta data. Durante toda a manhã, pessoas estava, circulando pelas lojas e calçadas. Não via hora de vir. Estava ansiosa, falou a Vitória Guimarães.
A abertura do comércio foi autorizada mediante algumas recomendações e regras, como higienização, horário de funcionamento diferenciado e evitando aglomerações, mas isso não é problema para quem está empolgado com o retorno ao trabalho.
Ao meu ver, os cuidados são necessários, como o uso de máscara, a distância entre as pessoas, a não aglomeração. Agora esperamos que as pessoas também se animem com esse retorno do comércio, disse o vendedor Felippe Davi.
NOVAS REGRAS
De acordo com o novo decreto, o comércio terá que ampliar a jornada de trabalho à distância; definir novos horários de trabalho ou diferentes turnos, para reduzir a presença nos ambientes da empresa e o congestionamento no transporte público; afastar trabalhadores que apresentarem sintomas gripais e os do grupo de risco; além de ampliar as rotinas de limpeza e higienização das instalações.
Em todos os estabelecimentos deverá ser cumprido o distanciamento entre as pessoas, tanto no atendimento como nas filas. A recomendação geral é de um cliente por 10 metros quadrados e, no caso de galerias e centro comerciais, o espaço passa a ser de 14 metros quadrados para uma pessoa.
ACADEMIAS, CINEMAS E CRECHES CONTINUAM FECHADAS
Continua suspenso, até 30 de abril, o funcionamento de academias, estúdios de atividades físicas, cinemas, teatros, casas de shows e eventos e hotelzinho e creche particular, em Cachoeiro.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO
- Atividades de comercialização de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, materiais para construção, vidraçaria, material elétrico, tintas e lojas de departamentos: de segunda-feira a sábado - das 08h às 16h
- Lojas de confecções, calçados, tecidos, acessórios, aviamentos, perfumarias, joalherias, papelarias e demais atividades de comércio: de segunda-feira a sábado - das 10h às 18h.
- Lojas dos shopping centers: de segunda-feira a domingo - das 12h às 20h.
- Restaurantes, praças de alimentação, lanchonetes, pizzarias e sorveterias: de segunda-feira a domingo - das 10h às 16h e das 19h às 23h.
RECOMENDAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DURANTE A PANDEMIA
- Restaurantes: Controlar o acesso de clientes, ocupando no máximo 40% de cadeiras e mesas, evitando aglomeração de pessoas. O recomendado é que o cliente permaneça no máximo uma hora no estabelecimento no horário de almoço e no máximo de 02 duas horas no horário noturno.
- Supermercados: Impedir a entrada de menores de 10 anos; atender apenas duas pessoas da mesma família; permitir a entrada de pessoas em até 40% de sua capacidade; e atender até cinco pessoas por caixa aberto.
- Bancos e lotéricas: Realizar controle de entrada para um cliente a cada 10m² fornecendo material de higienização; promover o distanciamento social em filas, sendo que Lotéricas, correspondentes bancários e assemelhados, somente podendo admitir a entrada de pessoas em até 40% de sua capacidade, devendo manter a totalidade de seus caixas abertos e que cada um atenda a até três pessoas.
- Templos religiosos: Podem realizar atividades, evitando aglomeração de pessoas e permitindo a entrada de pessoas que ocupem até 1/3 do espaço físico, exceto a presença dos grupos de risco.
- Transporte: O transporte coletivo de passageiros somente poderá trafegar com janelas abertas e com apenas passageiros sentados. Já o transporte individual de passageiros por táxi ou aplicativo poderá trafegar com no máximo dois passageiros no banco traseiro e com as janelas abertas.
- Bares: Bares, lojas de conveniência, lojas de balas e doces e assemelhados só podem funcionar de forma presencial para retirada de produtos, sendo proibido o consumo em seu estabelecimento. A modalidade delivery está liberada.
USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO NA CIDADE
Outra medida é o uso obrigatório de máscara de tecido para todos que circulam por áreas públicas, estabelecimentos e utilizam transporte de passageiros no município. Equipes da prefeitura estarão nas ruas orientando as pessoas sobre essa recomendação.
Estudos têm apontado que o uso de máscaras caseiras vem ajudando na diminuição de casos, por ser uma barreira física que impede quase que totalmente a disseminação de gotículas expelidas do nariz ou da boca do usuário no ambiente, explica o prefeito Victor Coelho.