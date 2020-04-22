Em cinco dias, os números de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) mais que dobrou na Região Sul do Espírito Santo. Os resultados positivos passaram de 19 para 45, desde a última sexta-feira (17), de acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Número de casos de coronavírus sobe de 19 para 45 em 5 dias no Sul do ES
Dos 45 casos confirmados, nove estão curados. Um óbito foi registrado no município de Presidente Kennedy e, segundo a prefeitura, a paciente é uma idosa que mora no Rio de Janeiro, mas foi atendida na cidade.
A maior parte dos casos confirmados da Covid-19 estão nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (8), que fica na microrregião Centro Sul; Anchieta (7), no litoral; Bom Jesus do Norte (5), na divisa com o Rio de Janeiro; e Venda Nova do Imigrante (5), na Região Serrana.
De acordo com o Mapa de Gestão de Risco do governo do Estado, a maioria dos municípios da Região Sul é considerada de baixo risco para transmissão da Covid-19. As cidades que estão classificadas como de risco moderado são Iconha, Rio Novo do Sul, Anchieta e Vargem Alta, que fazem limite com Alfredo Chaves, considerada de risco alto.
Confira os números na Região Sul do ES:
- Alegre - 1 caso confirmado
- Anchieta - 7 casos confirmados
- Apiacá - 3 casos confirmados
- Bom Jesus do Norte - 5 casos confirmados
- Cachoeiro de Itapemirim - 8 casos confirmados (5 curados)
- Castelo - 3 casos confirmados (2 curados)
- Guaçuí - 1 caso confirmado
- Irupi - 1 caso confirmado
- Itapemirim - 2 casos confirmados (1 curado)
- Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
- Piúma - 1 caso confirmado
- Presidente Kennedy - 3 casos confirmados (1 óbito)
- Rio Novo do Sul - 2 casos confirmados
- São José do Calçado - 2 casos confirmados
- Venda Nova do Imigrante - 5 casos confirmados (1 curado)