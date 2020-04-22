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Aumento

Número de casos de coronavírus sobe de 19 para 45 em 5 dias no Sul do ES

As confirmações já aconteceram em 15 municípios, com a maioria em Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Bom Jesus do Norte e Venda Nova do Imigrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:14

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:14

exame de sangue
Exame de sangue Crédito: Divulgação/ Ministério da Saúde
Em cinco dias, os números de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) mais que dobrou na Região Sul do Espírito Santo. Os resultados positivos passaram de 19 para 45, desde a última sexta-feira (17), de acordo com as informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Neste período, o número de cidades que já tinham confirmado pacientes com o coronavírus também aumentou, passando de nove, para 15. AlegreAnchietaApiacáGuaçuíIrupi e Piúma foram as recém adicionadas à lista da Sesa. 
Número de casos de coronavírus sobe de 19 para 45 em 5 dias no Sul do ES

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Dos 45 casos confirmados, nove estão curados. Um óbito foi registrado no município de Presidente Kennedy e, segundo a prefeitura, a paciente é uma idosa que mora no Rio de Janeiro, mas foi atendida na cidade.

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A maior parte dos casos confirmados da Covid-19 estão nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim (8), que fica na microrregião Centro Sul; Anchieta (7), no litoral; Bom Jesus do Norte (5), na divisa com o Rio de Janeiro; e Venda Nova do Imigrante (5), na Região Serrana.
De acordo com o Mapa de Gestão de Risco do governo do Estado, a maioria dos municípios da Região Sul é considerada de baixo risco para transmissão da Covid-19. As cidades que estão classificadas como de risco moderado são IconhaRio Novo do Sul, Anchieta e Vargem Alta, que fazem limite com Alfredo Chaves, considerada de risco alto.

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Confira os números na Região Sul do ES:

  • Alegre - 1 caso confirmado
  • Anchieta - 7 casos confirmados
  • Apiacá - 3 casos confirmados
  • Bom Jesus do Norte - 5 casos confirmados
  • Cachoeiro de Itapemirim - 8 casos confirmados (5 curados)
  • Castelo - 3 casos confirmados (2 curados)
  • Guaçuí - 1 caso confirmado
  • Irupi - 1 caso confirmado
  • Itapemirim - 2 casos confirmados (1 curado)
  • Jerônimo Monteiro - 1 caso confirmado
  • Piúma - 1 caso confirmado
  • Presidente Kennedy - 3 casos confirmados (1 óbito)
  • Rio Novo do Sul - 2 casos confirmados
  • São José do Calçado - 2 casos confirmados
  • Venda Nova do Imigrante - 5 casos confirmados (1 curado)

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