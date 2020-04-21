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Coronavírus

Presidente Kennedy coloca barreiras sanitárias após morte por Covid-19

Prefeitura quer monitorar os veículos que vêm de Marataízes, da BR 101 e do Rio de Janeiro. Uma mulher do Estado vizinho, que procurou ajuda na cidade após sintomas e que foi transferida para a Serra, acabou morrendo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 15:56

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 15:56

Após primeira morte, Presidente Kennedy faz barreiras nas entradas do município Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação
Depois que Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, registrou a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura iniciou uma barreira informativa nos principais acessos do município para identificar possíveis casos suspeitos da doença.
Segundo a administração municipal, a equipe que aborda todos os veículos que entram na cidade é formada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e guardas municipais e o trabalho de monitoramento será realizado nas entradas por Marataízes, BR 101 e Rio de Janeiro.
Os motoristas e passageiros recebem orientação sobre a Covid-19 e têm a temperatura aferida. A prefeitura explicou que quem apresenta sinais de febre é orientado a retornar para seu local de origem.
Após primeira morte, Presidente Kennedy faz barreiras nas entradas do município
Após primeira morte, Presidente Kennedy faz barreiras nas entradas do município Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação
A barreira começou a funcionar nesta segundo-feira (20) na comunidade de São Paulo e a partir desta quarta-feira (22), será ampliada para Praia das Neves e Marobá.
Até esta segunda-feira (20), Presidente Kennedy contabilizava três casos confirmados de Covid-19. Apesar da morte por conoravírus, o município é considerado pelo governo estadual como uma cidade de baixo risco de transmissão da doença.

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PRIMEIRA MORTE NO SUL DO ES

A morte da idosa de 61 anos é a primeira registrada no Sul do Estado. A prefeitura de Presidente Kennedy explicou que ela era moradora do Rio de Janeiro e procurou atendimento no Pronto Atendimento de Presidente Kennedy em janeiro deste ano.
"Essa moradora nasceu no município e foi morar no Rio de Janeiro. Ela voltou à nossa terra já doente, com infecção urinária. Foi atendida no PA do município e transferida para o hospital Dório Silva, na Serra, em fevereiro. Até então ainda não havia casos de coronavírus no Espírito Santo. Mas ela ficou internada lá e em março foi admitido que ela estava com coronavírus", explicou o secretário de saúde de Kennedy, Jairo Frincks.

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