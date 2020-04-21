Presidente Kennedy coloca barreiras sanitárias após morte por Covid-19

Após primeira morte, Presidente Kennedy faz barreiras nas entradas do município Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

Segundo a administração municipal, a equipe que aborda todos os veículos que entram na cidade é formada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e guardas municipais e o trabalho de monitoramento será realizado nas entradas por Marataízes, BR 101 e Rio de Janeiro.

Os motoristas e passageiros recebem orientação sobre a Covid-19 e têm a temperatura aferida. A prefeitura explicou que quem apresenta sinais de febre é orientado a retornar para seu local de origem.

Após primeira morte, Presidente Kennedy faz barreiras nas entradas do município Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação

A barreira começou a funcionar nesta segundo-feira (20) na comunidade de São Paulo e a partir desta quarta-feira (22), será ampliada para Praia das Neves e Marobá.

Até esta segunda-feira (20), Presidente Kennedy contabilizava três casos confirmados de Covid-19. Apesar da morte por conoravírus, o município é considerado pelo governo estadual como uma cidade de baixo risco de transmissão da doença.

PRIMEIRA MORTE NO SUL DO ES

A morte da idosa de 61 anos é a primeira registrada no Sul do Estado. A prefeitura de Presidente Kennedy explicou que ela era moradora do Rio de Janeiro e procurou atendimento no Pronto Atendimento de Presidente Kennedy em janeiro deste ano.