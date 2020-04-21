Presidente Kennedy coloca barreiras sanitárias após morte por Covid-19

Depois que Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, registrou a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19), a prefeitura iniciou uma barreira informativa nos principais acessos do município para identificar possíveis casos suspeitos da doença.
Segundo a administração municipal, a equipe que aborda todos os veículos que entram na cidade é formada por servidores da Secretaria Municipal de Saúde e guardas municipais e o trabalho de monitoramento será realizado nas entradas por Marataízes, BR 101 e Rio de Janeiro.
Os motoristas e passageiros recebem orientação sobre a Covid-19 e têm a temperatura aferida. A prefeitura explicou que quem apresenta sinais de febre é orientado a retornar para seu local de origem.
A barreira começou a funcionar nesta segundo-feira (20) na comunidade de São Paulo e a partir desta quarta-feira (22), será ampliada para Praia das Neves e Marobá.
Até esta segunda-feira (20), Presidente Kennedy contabilizava três casos confirmados de Covid-19. Apesar da morte por conoravírus, o município é considerado pelo governo estadual como uma cidade de baixo risco de transmissão da doença.
PRIMEIRA MORTE NO SUL DO ES
A morte da idosa de 61 anos é a primeira registrada no Sul do Estado. A prefeitura de Presidente Kennedy explicou que ela era moradora do Rio de Janeiro e procurou atendimento no Pronto Atendimento de Presidente Kennedy em janeiro deste ano.
"Essa moradora nasceu no município e foi morar no Rio de Janeiro. Ela voltou à nossa terra já doente, com infecção urinária. Foi atendida no PA do município e transferida para o hospital Dório Silva, na Serra, em fevereiro. Até então ainda não havia casos de coronavírus no Espírito Santo. Mas ela ficou internada lá e em março foi admitido que ela estava com coronavírus", explicou o secretário de saúde de Kennedy, Jairo Frincks.