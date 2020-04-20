Cachoeiro de Itapemirim estuda crise do coronavírus para reduzir gastos

Prefeitura de Cachoeiro decretou calamidade pública Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Divulgação

, O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho , anunciou uma série de medidas para tentar reduzir os gastos do Executivo em meio ao isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus . Por conta desse período de enfrentamento à doença, o órgão estima que a arrecadação do município neste ano vai cair em cerca de R$ 80 milhões.

Em decretos publicados em edição extra do Diário Oficial da última sexta-feira (17), a prefeitura determinou a revisão de contratos, redução de despesas, como telefonia fixa e móvel, energia elétrica e água, e a revisão de termos de estágio, contratos temporários e designações temporárias.

O órgão também decidiu que, por enquanto, vai suspender apoio a eventos, participação de servidores em cursos, concessão de horas extras (exceto em áreas do enfrentamento e prevenção da Covid-19) e novas contratações temporárias (exceto para situações de emergência). Além disso, os servidores não receberão gratificação por participação em comissões.

O valor que se pretende poupar com o ajuste financeiro não foi informado pela prefeitura. Estamos projetando uma queda de R$ 80 milhões na arrecadação municipal deste ano. É uma perda muito grande, e se não começarmos a tratar desse problema agora, com medidas de contingenciamento, mais à frente poderemos ter sérias dificuldades para manter serviços e investimentos públicos, ressalta o prefeito.

FUNCIONAMENTO SUSPENSO

A Prefeitura de Cachoeiro também prorrogou a suspensão das atividades administrativas até o próximo dia 24. A medida não se aplica aos serviços das áreas de saúde, segurança, limpeza pública e de assistência e desenvolvimento social, além das atividades do Comitê de Crise de Emergência em Saúde.