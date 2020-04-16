Prefeito de Cachoeiro desiste de demitir professores e vai cortar o próprio salário

Prefeito, vereadores e sindicalistas se reuniram na tarde desta quinta (16) Crédito: Divulgação/CMCI

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (16) durante uma reunião entre o prefeito Victor Coelho (PSB) e vereadores. O prefeito propôs a redução do próprio salário e os dos secretários, além da suspensão do pagamento do tíquete-alimentação dos comissionados, enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus

O prefeito manifestou-se por meio de suas redes sociais. Quando o momento é crítico, fazemos nossa parte e vamos cortar na própria carne. Além de revogar a demissão dos professores DTs e propor a indenização de sobreaviso de um salário mínimo até o retorno das aulas, iremos propor a redução do meu próprio salário e de secretários, além da suspensão do tíquete dos comissionados, enquanto perdurar a pandemia. Estamos confiando em Deus que vamos superar mais essa crise, juntos, disse, em vídeo.

R$ 14,5 mil É o valor, bruto, do salário do prefeito de Cachoeiro

Os desligamentos não chegaram a ser publicados no Diário Oficial do município. A prefeitura justificou que a medida seria tomada por conta de ajustes financeiros devido ao enfrentamento à Covid-19, doença causada pelo vírus.

Mas, com a decisão desta quinta, os contratos serão mantidos, segundo a prefeitura, e a administração vai garantir aos profissionais uma indenização de sobreaviso, correspondente a um salário mínimo mensal, até a retomada das atividades nas escolas municipais.

Um projeto de lei, que cria a indenização, também será encaminhado à Câmara Municipal nos próximos dias e deve ser analisado em caráter de urgência. A indenização deve começar a vigorar a partir de maio.

Mostramos ao prefeito que precisávamos de uma reunião urgente, pois a situação era inaceitável, e seria necessário encontrar uma saída. Felizmente, conseguimos que reconsiderassem a decisão, disse o presidente da Câmara, Alexon Cipriano (PRB).

A Prefeitura de Cachoeiro anunciou que irá propor um projeto de lei para reduzir os salários do prefeito e dos secretários municipais. Não foi divulgado o percentual de redução. De acordo com o Portal da Transparência, o subsídio do prefeito é de R$ 14.450,00. Já os secretários recebem R$ 7.359,80.

O texto também incluirá, segundo a prefeitura, a suspensão do auxílio-alimentação dos servidores comissionados e o corte de gratificações pagas a servidores participantes de comissões e grupos técnicos de trabalho. O texto será encaminhado para a Câmara Municipal nos próximos dias.