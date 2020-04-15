Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Prefeitura demite 1,3 mil professores em Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a prefeitura foram demitidos professores em designação temporária (DTs) e 146 estagiários. A medida teve de ser tomada por conta de ajustes financeiros devido ao enfrentamento da pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:01

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:01

Chances para professores temporários no programa Qualificar ES.
Desde o dia 17 de março as aulas no município foram suspensas Crédito: Secti / Divulgação
A secretaria de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, demitiu nesta quarta-feira (15), 1.391 professores em designação temporária, os chamados DTs, e 146 estagiários, que atuavam nas mais diversas funções na secretaria. Segundo a prefeitura, a medida teve de ser tomada por conta de ajustes financeiros devido ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.
O anúncio dos desligamentos dos professores DTs  causou repercussão entre os profissionais durante a manhã. Desde o dia 17 de março as aulas no município foram suspensas por conta das medidas de isolamento social estabelecidas em decreto.
Uma nota da Secretaria de Educação foi encaminhada à imprensa durante a tarde e replicada nas redes sociais pelo prefeito do município, Victor Coelho (PSB).
Com a interrupção das aulas e a não prestação do serviço de forma presencial nas escolas, a medida visa preservar o interesse público, com relação à utilização dos recursos da educação. Com o desligamento provisório dos contratados, haverá economia de, aproximadamente, R$ 2,5 milhões, que serão utilizados para diminuir o impacto financeiro negativo, dentro da própria área da educação, nesse momento de crise de saúde e financeira mundial", diz a nota.

RECONTRATAÇÃO

"A Secretaria de Educação informa, ainda, que os servidores desligados serão indenizados até o dia 30 de abril, e que a recontratação deve ocorrer assim que forem relaxadas as medidas restritivas de isolamento social na área da educação, com o consequente retorno das atividades presenciais disponibilizadas aos alunos da rede pública municipal", destacou a pasta.

Veja Também

Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras de Cachoeiro

JUSTIÇA

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cachoeiro de Itapemirim (Sindimunicipal), Jonathan Willian, disse que a prefeitura não apresentou os dados financeiros do Executivo que comprovem a necessidade das demissões de professores DT's.
Por meio de nota, ele alegou que estes servidores em designação temporária são remunerados por repasse de verba federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e que não há notícias de que foram reduzidos ou bloqueados. Disse ainda que existem outras medidas de redução de gastos que podem ser adotadas antes de se demitir servidores.
O Sindimunicipal tem uma relação de diálogo sincero com o prefeito Victor Coelho, atuando sempre de forma técnica para não transformar qualquer discordância em campo de briga política. Comunicamos que o Sindimunicipal já está preparando uma Ação Judicial Coletiva para tentar impedir as demissões, informou Jonathan Willian.

Veja Também

Regras na pandemia: 4 estabelecimentos são interditados em Cachoeiro

ESPECIALISTAS DIVERGEM SOBRE LEGALIDADE DAS DEMISSÕES

Após o anúncio da medida por parte da prefeitura, surgiram dúvidas quanto à legalidade das demissões dos DTs. A Gazeta ouviu dois especialistas, que têm visões divergentes.
Analisando o edital de contratação dos professores e a Lei Municipal nº 3995, que regulamenta os contratos de designação temporária no município, é possível encontrar artigos que possibilitam a rescisão de contrato antes do tempo esperado. "A rescisão poderia ser feita antes do tempo previsto em face da situação enfrentada. E é possível que esses mesmos professores, ou outros, sejam contratados quando a situação se normalizar", avaliou o especialista em gestão pública Anderson Santana Pedra.
O advogado Luiz Alochio, no entanto, questiona a decisão do Executivo. "Não parece a questão da pandemia ser imputável ao DT, e nem necessariamente que o DT não possa ou não deva estar trabalhando. Poderia ser utilizado para os planejamentos futuros ou ensino à distância. A pandemia é uma questão transitória. Resta saber como o Poder Judiciário interpretará as previsões de leis municipais que autorizam a 'extinção do contrato por ato unilateral' do município".
A Prefeitura de Cachoeiro informou que vai enviar um projeto de lei à Câmara Municipal para garantir a recontratação dos DTs no retorno das  atividades escolares.
(Com colaboração de Ana Clara Morais)

Veja Também

Servidores do ES farão revezamento de jornada e terão férias antecipadas

Corte de salário de servidores do ES é "uma das últimas opções", diz secretário

Tribunal de Justiça do ES tenta comprar álcool em gel há 30 dias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pele no outono: 5 cuidados essenciais para adotar na estação
No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados