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Coronavírus

Prefeitura de Cachoeiro garante que professores demitidos serão recontratados

1,3 mil professores temporários foram desligados em meio à crise da pandemia de coronavírus. Projeto de lei prevê a recontratação após a volta das atividades escolares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 20:06

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 20:06

Professores manifestaram contra as demissões no Centro de Cachoeiro
Professores manifestaram contra as demissões no Centro de Cachoeiro Crédito: Internauta
Após demitir 1.391 professores em designação temporária em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (15), a prefeitura anunciou, no início da noite, que encaminhará à Câmara Municipal um projeto de lei para garantir a recontratação dos professores recém-desligados. As demissões, segundo o município, tiveram que acontecer por conta de ajustes financeiros devido ao enfrentamento da pandemia do coronavírus
Segundo a prefeitura, o texto será encaminhado à Casa nos próximos dias. O município se comprometeu a recontratar estes servidores assim que as atividades forem restabelecidas. Além de professores, 146 estagiários foram desligados.
Estamos comprometidos com retorno desses servidores ao trabalho; o projeto é apenas para dar uma maior garantia a esses profissionais, que são essenciais na prestação de serviços à educação. Não temos dúvidas que os vereadores terão a mesma sensibilidade e votarão a favor, disse o prefeito Victor Coelho (PSB).

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Ainda de acordo com o prefeito, a instabilidade financeira pela qual passa o município põe em risco a folha de pagamento dos servidores efetivos, que desde o início da gestão vem sendo paga dentro do mês trabalhado.
O cenário é desolador, infelizmente, e muito instável, não só em Cachoeiro. Porém, estamos trabalhando com afinco com nossas equipes para cortarmos gastos de toda e qualquer natureza. Passaremos por tempos difíceis, mas quero tranquilizar a população de que os serviços essenciais são nossa prioridadE. Assim que essa crise passar, retornaremos às atividades e os profissionais da educação aos seus devidos cargos, concluiu o prefeito.

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