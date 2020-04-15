Prefeitura de Cachoeiro garante que professores demitidos serão recontratados

Após demitir 1.391 professores em designação temporária em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (15), a prefeitura anunciou, no início da noite, que encaminhará à Câmara Municipal um projeto de lei para garantir a recontratação dos professores recém-desligados. As demissões, segundo o município, tiveram que acontecer por conta de ajustes financeiros devido ao enfrentamento da pandemia do coronavírus.
Segundo a prefeitura, o texto será encaminhado à Casa nos próximos dias. O município se comprometeu a recontratar estes servidores assim que as atividades forem restabelecidas. Além de professores, 146 estagiários foram desligados.
Estamos comprometidos com retorno desses servidores ao trabalho; o projeto é apenas para dar uma maior garantia a esses profissionais, que são essenciais na prestação de serviços à educação. Não temos dúvidas que os vereadores terão a mesma sensibilidade e votarão a favor, disse o prefeito Victor Coelho (PSB).
Ainda de acordo com o prefeito, a instabilidade financeira pela qual passa o município põe em risco a folha de pagamento dos servidores efetivos, que desde o início da gestão vem sendo paga dentro do mês trabalhado.
O cenário é desolador, infelizmente, e muito instável, não só em Cachoeiro. Porém, estamos trabalhando com afinco com nossas equipes para cortarmos gastos de toda e qualquer natureza. Passaremos por tempos difíceis, mas quero tranquilizar a população de que os serviços essenciais são nossa prioridadE. Assim que essa crise passar, retornaremos às atividades e os profissionais da educação aos seus devidos cargos, concluiu o prefeito.