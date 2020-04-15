Prefeitura de Cachoeiro garante que professores demitidos serão recontratados

Professores manifestaram contra as demissões no Centro de Cachoeiro Crédito: Internauta

Segundo a prefeitura, o texto será encaminhado à Casa nos próximos dias. O município se comprometeu a recontratar estes servidores assim que as atividades forem restabelecidas. Além de professores, 146 estagiários foram desligados.

Estamos comprometidos com retorno desses servidores ao trabalho; o projeto é apenas para dar uma maior garantia a esses profissionais, que são essenciais na prestação de serviços à educação. Não temos dúvidas que os vereadores terão a mesma sensibilidade e votarão a favor, disse o prefeito Victor Coelho (PSB).

Ainda de acordo com o prefeito, a instabilidade financeira pela qual passa o município põe em risco a folha de pagamento dos servidores efetivos, que desde o início da gestão vem sendo paga dentro do mês trabalhado.