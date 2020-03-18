Corte no Sistema S por coronavírus pode levar a demissões, diz entidade

Vander Costa, responsável por Sest e Senat Crédito: Reprodução CNT

A nova promessa de corte no Sistema S feita por Guedes na segunda-feira (16) pode instalar o caos e levar a demissões, diz Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte e responsável por Sest e Senat.

Na opinião do dirigente, a fala do ministro foi uma surpresa que contrasta com o avanço das negociações entre Sistema S e governo. Ele afirma que, após outras ameaças de cortes, as entidades se comprometeram a aumentar sua produtividade e transparência.