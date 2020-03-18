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Covid-19

Corte no Sistema S por coronavírus pode levar a demissões, diz entidade

A nova promessa de corte no Sistema S feita por Guedes pode instalar o caos e levar a demissões, diz Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte e responsável por Sest e Senat

Publicado em 18 de Março de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 17:29
Vander Costa, responsável por Sest e Senat Crédito: Reprodução CNT
A nova promessa de corte no Sistema S feita por Guedes na segunda-feira (16) pode instalar o caos e levar a demissões, diz Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte e responsável por Sest e Senat.
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Na opinião do dirigente, a fala do ministro foi uma surpresa que contrasta com o avanço das negociações entre Sistema S e governo. Ele afirma que, após outras ameaças de cortes, as entidades se comprometeram a aumentar sua produtividade e transparência.
Costa também critica a medida porque, segundo ele, beneficia principalmente as empresas maiores. As pequenas, apontadas como alvo da medida, na maioria das vezes pagam imposto pelo sistema do Simples e já são isentas da contribuição ao Sistema S, diz.

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