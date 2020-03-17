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Pandemia

FHC diz que Guedes tomou medidas corretas no combate à crise do coronavírus

Em sua conta no Twitter, o ex-presidente escreveu que é 'hora de pensar nas pessoas e liberar recursos'

Publicado em 17 de Março de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 09:53
Fernando Henrique Cardoso é ex-presidente do Brasil Crédito: Reprodução
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou sua conta pessoal no Twitter para dizer que o ministro da Economia, Paulo Guedes, tomou medidas corretas no combate à crise provocada pelo avanço do coronavírus no país. Mas, cobrou que as ações sejam imediatas porque é hora de pensar nas pessoas e na liberação de recursos.
Na segunda-feira, o ministro da Economia anunciou um pacote de R$ 147,3 bilhões em medidas emergenciais para socorrer setores da economia e cidadãos mais vulneráveis, algumas das quais de cunho imediato, enquanto outras, como a liberação de R$ 60,3 bilhões que dependem do aval do Congresso Nacional.
Entre as medidas, o governo prevê um novo saque do FGTS e um pacote de socorro a empresas.

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