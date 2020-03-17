FHC diz que Guedes tomou medidas corretas no combate à crise do coronavírus

O ministro da Economia tomou medidas corretas: é hora de pensar nas pessoas e liberar recursos. As reformas são de longo prazo. As urgências do conavirus pedem ação imediata.

Na segunda-feira, o ministro da Economia anunciou um pacote de R$ 147,3 bilhões em medidas emergenciais para socorrer setores da economia e cidadãos mais vulneráveis, algumas das quais de cunho imediato, enquanto outras, como a liberação de R$ 60,3 bilhões que dependem do aval do Congresso Nacional.