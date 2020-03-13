Novo saque do FGTS e socorro a empresas em pacote para aquecer a economia

Saque-imediato do FGTS poderá ser feito na boca do caixa Crédito: Divulgação

O governo federal deve soltar em até 48 horas um pacote de medidas para aquecer a economia brasileira, fortemente abalada pelo pânico que o coronavírus tem provocado nos mercados mundiais. Uma das medidas avaliadas é liberar um novo saque-imediato do FGTS . Os valores ainda não foram divulgados nem quais serão as novas regras para o resgate. O Planalto ainda avalia flexibilizar saques de recursos do PIS/Pasep.

Outra ação preparada tem foco nas empresas. Os bancos públicos estão sendo acionados para criarem pacotes de crédito para atender as empresas em diversas áreas, como capital de giro e apoio à produção.

Segundo o ministro da Economia , Paulo Guedes, bancos públicos serão usados para ajudar empresas que eventualmente entrarem em dificuldades. Ele tem reunião hoje com os presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, e da Caixa, Pedro Guimarães. A expectativa é de um anúncio sobre medidas ainda nesta sexta.

Na quinta, o governo disse que a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS será paga entre o fim de março e o início de abril. A expectativa é de que sejam injetados R$ 23 bilhões na economia com essa antecipação.

A pasta também vai propor na semana que vem ao Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) a redução do limite de taxa de juros para empréstimos consignados em folha de pagamento dos beneficiários do INSS.