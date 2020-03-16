Perda de força do coronavírus na China pode aliviar recessão no ES

Pedestres usam máscaras de proteção nas ruas de cidade chinesa: retomada de atividades Crédito: Agência Estado

Origem do novo surto de coronavírus , a China já registra uma forte queda nos casos da doença desde a última semana. Na cidade de Wuhan, marco zero da pandemia, as ocorrências que chegavam a mais de 200 por dia caíram para menos de 10. Com esse fim do pico do surto, moradores de cidades chinesas já começam a deixar o isolamento.

Com isso, já há sinais de uma retomada da atividade econômica na China, com pessoas voltando a consumir e a trabalhar, e comércios e fábricas estão voltando à normalidade.

O otimismo pode ser percebido pelo fechamento dos mercados financeiros chineses na sexta-feira (13), que mesmo após o caos nas bolsas do mundo todo no dia anterior, tiveram perdas modestas diante do cenário local melhor.

Para a economia global, sobretudo a brasileira e também a do Espírito Santo, esses últimos acontecimentos na China tem um significado importante: uma luz no fim do túnel diante da iminente recessão agravada pelo coronavírus.

Se países da Europa se tornaram o novo epicentro do vírus e até mesmo os Estados Unidos já adotam duras medidas de controle, a reativação da economia chinesa pode ser um alívio e tanto na crise brasileira e capixaba.

Em 2019, a China foi um importante parceiro comercial do Brasil e do Espírito Santo. O país asiático foi responsável por 27,3% das exportações nacionais e por 5,3% das exportações capixabas. Em relação ao total importado, 19,9% dos produtos estrangeiros comprados pelo Brasil vieram dos chineses, enquanto o Estado teve 18.5% das suas importações vindas da China.

Com a economia quase parada por conta do vírus, a China reduziu drasticamente suas vendas para o mercado brasileiro, chegando a desabastecer fábricas de insumos industriais como componentes eletroeletrônicos, maquinários, peças de automóveis e produtos químicos.

BOA NOTÍCIA

Para o sócio da Alphamar Investimentos Renan Lima, essa perda de força do vírus e reação da economia chinesa certamente será boa para atividade econômica global. "A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Qualquer impacto na economia deles a gente sente aqui. Então se melhorarem também é positivo para o país."

Lima lembra ainda que os chineses têm metas elevadas e um nível de produtividade extremamente alto capaz de recuperar as perdas econômicas do país.

"Eles (chineses) são muito disciplinados. Por mais que tenham parado para atacar esse problema, devem voltar com o dobro da força para conseguir alcançar o crescimento econômico almejado. Assim como reagiram rápido e com força ao coronavírus, até mesmo com construção de hospital em 10 dias, devem ter essa mesma determinação para a recuperação econômica" Renan Lima - Sócio da Alphamar Investimentos

Se de fato a economia chinesa apresentar uma reação significativa, aumentando a demanda global por commodities como petróleo e minério, por exemplo, isso ajudaria o Espírito Santo a se segurar minimamente no momento em que o consumo interno tende a cair, assim como o de países do Ocidente. Isso também ajudaria a Vale a dar continuidade em suas operações globais.

Outro fator positivo para o Brasil é a própria possibilidade de controle do vírus, que com a redução dos casos na China mostra ser possível. Segundo Lima, com isso as autoridades já sabem qual dever de casa fazer para evitar maior proliferação do Covid-19.