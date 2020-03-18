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Coronavírus no Brasil

Guedes esclarece que não haverá contingenciamento no Orçamento

'Calamidade pública foi melhor resposta técnica para evitar contingenciar, que seria dramático', disse o ministro da Economia

Publicado em 18 de Março de 2020 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 16:35
O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agênci
O ministro da Economia, Paulo Guedes, esclareceu nesta quarta-feira, 18, que não haverá necessidade de o governo contingenciar recursos na ordem de R$ 37 bilhões. Ele voltou a explicar que, em função do reconhecimento do estado de calamidade pública, a meta do resultado primário fica suspensa, dispensando o contingenciamento. "Calamidade pública foi melhor resposta técnica para evitar contingenciar, que seria dramático", disse Guedes.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O ministro da Economia voltou a falar que a crise gerada pelo novo coronavírus gera um problema para pessoas mais vulneráveis economicamente. "Estamos precisando dar recursos para a sobrevivência de pessoas autônomas, que também são atingidas com isolamento social. Como disse Mandetta, se diminuir o ritmo de contágio, mas vai ter gente que vai ter problema de conseguir comida do outro lado, se fica todo mundo na rua aumenta o ritmo de contágio. É um equilíbrio difícil", disse Guedes.

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