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Alvará vencido

Fábrica de álcool em gel é interditada pela segunda vez em Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros encontrou uma carreta com capacidade de 42 mil litros de álcool, onde era realizada a fabricação do produto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 11:04

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 11:04

Fábrica de álcool em gel é interditada pela segunda vez em Cachoeiro
Fábrica de álcool em gel é interditada pela segunda vez em Cachoeiro Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros
Uma fábrica de produtos naturais, que estava fabricando e comercializando álcool em gel, foi interditada pela segunda vez em uma semana, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após ser constatado que estava descumprindo a primeira interdição realizada pela Vigilância Sanitária Municipal.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação de fiscalização desta terça-feira (14), que contou com a participação do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, constatou que a fábrica estava em funcionamento e produzindo álcool em gel irregularmente.
De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, a empresa estava interditada, parcialmente, desde a última quarta-feira (08) e, nesta terça (14), quando foi constatado novamente as irregularidades, foi interditada totalmente.
Fábrica de álcool em gel é interditada pela segunda vez em Cachoeiro
Fábrica de álcool em gel é interditada pela segunda vez em Cachoeiro Crédito: Divulgação Corpo de Bombeiros
Ainda segundo os Bombeiros, dentro das dependências da fábrica, onde era realizada a fabricação de álcool 70%, havia uma carreta, com capacidade de 42 mil litros de álcool, e a empresa estava com Alvará de Licença Provisório (ALPCB) vencido e armazenava produto incompatível com o local, por isso, foi interditada, devido ao perigo sério e iminente.
Polícia Civil informou que o proprietário do local não foi localizado e que o gerente foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. As amostras colhidas no local foram encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Medico Legal da Policia Civil, para ser analisado. O caso segue sob investigação.

EMPRESA PEDIU PARA CONSUMIDORES TROCAREM ÁLCOOL EM GEL

Nas redes sociais, a fábrica se manifestou no último dia 13, que iniciou um recall do produto Álcool em Gel 70° INPM 500g sob o número de lote 010 e que o consumidor poderia agendar a troca do produto na sede da empresa, que fica no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro.
Empresa pediu para consumidores trocarem o álcool em gel
Empresa pediu para consumidores trocarem o álcool em gel Crédito: Redes Sociais
De acordo com o comunicado, o motivo da troca é um odor não característico no produto e um erro no rótulo com validade superior a 180 dias. Segundo a empresa, o produto embalado de forma errada não causa dano à saúde do consumidor.
Empresa pediu para consumidores trocarem o álcool em gel
Empresa pediu para consumidores trocarem o álcool em gel Crédito: Redes Sociais
Na manhã desta quarta-feira, a reportagem tentou contato com a empresa por telefone, mas não conseguiu. 

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