Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras de Cachoeiro

O álcool em gel, um dos itens mais indicados para utilizar como forma de prevenir o novo coronavírus, voltou a aparecer nas prateleiras do comércio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Desde que começaram a confirmar os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, a procura foi tão grande, que o produto começou a faltar.
Com a renovação nos estoques das farmácias e supermercados, o consumidor tem encontrado opções de diferentes tamanhos e marcas para escolher. Agora tem bastante. Já tinha vindo aqui outra vez, mas antes não tinha, contou o servidor público, Cristiano Machado.
Pedro Sandrini, que é proprietário de uma farmácia, falou que o álcool em gel chegou a faltar durante oito dias e que, para conseguir comprar o produto, precisou expandir os pedidos para outros fornecedores. No início, só uma fábrica fazia esse atendimento e, com medo de faltar, porque a procura estava gigantesca, fizemos pedidos de mais três ou quatro fábricas. Resultado: começou a chegar tudo de uma vez", conta.
Outro fator que deixou o consumidor mais tranquilo na cidade, é o preço do produto, que diferentemente do que estava acontecendo em semanas anteriores, está se aproximando do que era praticado antes da pandemia. O álcool que era vendido a quase R$ 20,00, é encontrado entre R$ 7,00 e R$ 15,00.
Agora já acho que dá para todo mundo comprar. O preço está dentro do que a gente está esperando. A alta é normal, mas não está aquele preço exorbitante, disse a professora Stela Rezende.
O Paulo Sérgio, que é gerente de um supermercado em Cachoeiro, onde o álcool em gel é encontrado a partir de R$ 6, explicou que tem conseguido manter um preço melhor, porque já tinha algumas compras sendo realizadas antes mesmo da pandemia. Nós temos um certo volume de compra, porque a distribuição é grande, então a gente tem o mesmo preço que tinha antes, há um mês, dois meses atrás, explicou.
Com informações de Júnia Vasconcelos/TV Gazeta Sul