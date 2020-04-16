Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras de Cachoeiro

Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Com a renovação nos estoques das farmácias e supermercados, o consumidor tem encontrado opções de diferentes tamanhos e marcas para escolher. Agora tem bastante. Já tinha vindo aqui outra vez, mas antes não tinha, contou o servidor público, Cristiano Machado.

Pedro Sandrini, que é proprietário de uma farmácia, falou que o álcool em gel chegou a faltar durante oito dias e que, para conseguir comprar o produto, precisou expandir os pedidos para outros fornecedores. No início, só uma fábrica fazia esse atendimento e, com medo de faltar, porque a procura estava gigantesca, fizemos pedidos de mais três ou quatro fábricas. Resultado: começou a chegar tudo de uma vez", conta.

Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

Outro fator que deixou o consumidor mais tranquilo na cidade, é o preço do produto, que diferentemente do que estava acontecendo em semanas anteriores, está se aproximando do que era praticado antes da pandemia. O álcool que era vendido a quase R$ 20,00, é encontrado entre R$ 7,00 e R$ 15,00.

Agora já acho que dá para todo mundo comprar. O preço está dentro do que a gente está esperando. A alta é normal, mas não está aquele preço exorbitante, disse a professora Stela Rezende.

O Paulo Sérgio, que é gerente de um supermercado em Cachoeiro, onde o álcool em gel é encontrado a partir de R$ 6, explicou que tem conseguido manter um preço melhor, porque já tinha algumas compras sendo realizadas antes mesmo da pandemia. Nós temos um certo volume de compra, porque a distribuição é grande, então a gente tem o mesmo preço que tinha antes, há um mês, dois meses atrás, explicou.