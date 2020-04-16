Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Preços mais em conta

Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras de Cachoeiro

O álcool que era vendido a quase R$ 20,00, agora é encontrado a partir de R$ 7,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 11:49

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 11:49

Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras em Cachoeiro
Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
O álcool em gel, um dos itens mais indicados para utilizar como forma de prevenir o novo coronavírus, voltou a aparecer nas prateleiras do comércio, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Desde que começaram a confirmar os primeiros casos de Covid-19 no Brasil, a procura foi tão grande, que o produto começou a faltar.
Com a renovação nos estoques das farmácias e supermercados, o consumidor tem encontrado opções de diferentes tamanhos e marcas para escolher. Agora tem bastante. Já tinha vindo aqui outra vez, mas antes não tinha, contou o servidor público, Cristiano Machado.
Pedro Sandrini, que é proprietário de uma farmácia, falou que o álcool em gel chegou a faltar durante oito dias e que, para conseguir comprar o produto, precisou expandir os pedidos para outros fornecedores. No início, só uma fábrica fazia esse atendimento e, com medo de faltar, porque a procura estava gigantesca, fizemos pedidos de mais três ou quatro fábricas. Resultado: começou a chegar tudo de uma vez", conta. 
Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras em Cachoeiro
Álcool em gel volta a aparecer nas prateleiras em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul
Outro fator que deixou o consumidor mais tranquilo na cidade, é o preço do produto, que diferentemente do que estava acontecendo em semanas anteriores, está se aproximando do que era praticado antes da pandemia. O álcool que era vendido a quase R$ 20,00, é encontrado entre R$ 7,00 e R$ 15,00.
Agora já acho que dá para todo mundo comprar. O preço está dentro do que a gente está esperando. A alta é normal, mas não está aquele preço exorbitante, disse a professora Stela Rezende.
O Paulo Sérgio, que é gerente de um supermercado em Cachoeiro, onde o álcool em gel é encontrado a partir de R$ 6, explicou que tem conseguido manter um preço melhor, porque já tinha algumas compras sendo realizadas antes mesmo da pandemia. Nós temos um certo volume de compra, porque a distribuição é grande, então a gente tem o mesmo preço que tinha antes, há um mês, dois meses atrás, explicou.
Com informações de Júnia Vasconcelos/TV Gazeta Sul

Veja Também

Fábrica de álcool em gel é interditada pela segunda vez em Cachoeiro

Álcool em gel: produto produz chama invisível e exige cautela

Casal de idosos usa restos de sabão e não sabe o que é álcool em gel no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados