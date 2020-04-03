Casal de idosos usa restos de sabão e não sabe o que é álcool em gel no ES

Moradores de periferia falam de como é enfrentar o coronavírus sem recursos no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul/Marcel Alves

A dona Maria Helena, que mora no bairro Village da Luz, com seu esposo Adenilson de Oliveira, acamado, fala que ainda não entendeu o que é o coronavírus e o que sabe ouviu no rádio e na televisão.

"Eu sei lá, porque eles falam que transmite, que a pessoa não pode dá a mão um ao outro, que tem que ficar toda hora lavando as mãos com sabão, essas coisas todas. Eu fiquei com medo, sinceridade" Maria Helena - Idosa

Um dos itens mais procurados pela população, nesse período, para ajudar na higienização das mãos e de objetos, é o álcool em gel, mas na casa deles o produto ainda não chegou e eles nem sabem o que é.

"Não tenho álcool em gel não. Não sei nem o que é isso, pra te falar verdade. Eu não sei não" Maria Helena - Idosa

O casal, que vive com um salário mínimo, enfrenta também a dificuldade financeira, que é comum no cotidiano e se agrava ainda mais nesta fase de mais cuidados com a higiene pessoal e do ambiente.

Sabão doado pelos vizinhos Crédito: TV Gazeta Sul/Marcel Alves

SOBRA DOS VIZINHOS

O único sabão que eles têm em casa é a sobra de outros sabões que os vizinhos doaram. Maria Helena utiliza o produto para lavar as roupas. As mãos são higienizadas apenas com água e, na maioria das vezes, durante algum outro serviço de limpeza da casa. Lavar as mãos, mesmo, quer dizer, praticamente, eu estou mexendo com água toda hora né", fala.

FALTA ALIMENTAÇÃO E REMÉDIO

Adenilson contou que, além disso, tem faltado até o medicamento que ele precisar tomar e o dinheiro nem sempre dá para comprar a alimentação adequada para cuidar da desnutrição dele.

Moradores de periferia falam de como é enfrentar o coronavírus sem recursos no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul/Marcel Alves

Já tem cinco anos que está acamado e, segundo ele, a prefeitura não tem dado assistência com os serviços públicos, inclusive, de saúde. Não vem uma enfermeira aqui, não vem uma agente de saúde. Estou sem remédio, disse.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A P refeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que uma equipe da secretaria de Desenvolvimento Social foi à casa de Maria Helena e Adenilson, nesta semana, para prestar assistência e levar um kit de limpeza e de higiene, bem como a Secretaria de Saúde, para saber as condições clínicas do Adenilson.

A prefeitura disse ainda que o casal é acompanhado pela unidade básica de saúde do bairro onde mora. Eles foram vacinados contra a gripe e orientados, tanto sobre o cuidado com a saúde dele como sobre a Covid-19.

COMO AJUDAR MARIA HELENA E ADENILSON

Quem quiser ajudar o casal, pode entrar em contato com o Robson, que é vizinho deles, pelo telefone (28) 99961-7882. Ele irá intermediar o contato, uma vez que eles não têm telefone.

OUTRO CASO

Moradores de periferia falam de como é enfrentar o coronavírus sem recursos no Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul/Marcel Alves

No bairro Bela Vista, também em Cachoeiro, o Natanael Dias Silva que trabalha como diarista de supermercado, está enfrentando as mudanças da rotina por conta do novo coronavírus e isso já comprometeu o orçamento da sua família.

Eu trabalho por dia e, infelizmente, com esse caos que está sendo o coronavírus, a gente não está conseguindo manter as contas em dia. Está complicado. Hoje mesmo tivemos que pagar umas contas e a gente vai juntando o dinheiro que dá pra conseguir pagar e não ficar devendo nada. Essa semana eu vou conseguir trabalhar dois dias pra ganhar um trocado, mas não está como antes, que eu tava trabalhando direto, finalizou o Natanael.