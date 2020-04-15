Regras na pandemia: 4 estabelecimentos são interditados em Cachoeiro

Mais de mil estabelecimentos comerciais foram vistoriados e quase 300 foram notificados Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

A interdição foi realizada pela equipe responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas de restrição nos setores de comércio e serviços, que já vistoriou 1.155 estabelecimentos, apurou 181 denúncias e emitiu 290 notificações.

Os fiscais têm autorização para notificar e autuar o estabelecimento, e a prefeitura explica que o comércio que descumprir a ordem de suspensão de funcionamento é notificado a encerrar, de imediato, as atividades.

Caso não cumpra a notificação, será aplicada a penalidade de cassação da licença de localização e funcionamento. Se necessário, os fiscais podem requisitar força policial para cumprimento da determinação.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Jonei Petri, fala que a equipe continua nas ruas, mas que a população também pode ajudar denunciando quem está desrespeitando as regras.

As equipes continuarão com os trabalhos de fiscalização diária para verificação do cumprimento das medidas de distanciamento social. Por isso, é muito importante que cada cidadão se conscientize da sua própria responsabilidade, denunciando quem desrespeita, cumprindo as medidas de higiene e saúde e, principalmente, saindo de casa somente se for estritamente necessário, disse o secretário.

Os fiscais, que estão percorrendo os bairros e distritos do município, também orientam quem está nas ruas sobre o distanciamento mínimo que deve ser mantido entre as pessoas para evitar aglomerações.

COMO DENUNCIAR

A Prefeitura de Cachoeiro informa que para denunciar os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que não cumprem as restrições, os moradores devem ligar para o número 190 (Ciodes).

A Ouvidoria Geral do Município também recebe denúncias pelo Portal do Cidadão (www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral), pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 156 e (28) 98814-3357 (WhatsApp; ligações, somente para solicitação de serviços da Assistência Social). O atendimento da Ouvidoria por telefone é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.