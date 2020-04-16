Tribunal de Justiça do ES tenta comprar álcool em gel há 30 dias

Tribunal de Justiça vai distribuir máscaras para magistrados e servidores, mas álcool em gel não tem Crédito: Carlos Alberto Silva

Em meio à pandemia do novo coronavírus , o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) solicitou, há aproximadamente 30 dias, a entrega de álcool em gel. E até agora, nada.

De acordo com o Tribunal, há estoque de máscaras e luvas, mas o mesmo não se pode dizer do produto para higienização das mãos. Isso foi publicado em um informativo no Diário da Justiça desta quarta-feira (15).

"A administração possui em estoque máscaras e luvas que, embora não tenham sido adquiridas, à época, em quantidade satisfatória para atender às demandas do Poder Judiciário em uma situação de pandemia, podem e devem ser destinadas à proteção dos servidores e magistrados em real situação de risco de contaminação pela Covid-19", informou o Tribunal.

"Em virtude do elevado consumo, inclusive a nível nacional, de álcool em gel, a Administração deste Tribunal, em que pese ter solicitado a entrega deste item há aproximadamente 30 (trinta) dias, ainda não o recebeu e, em razão disso, não possui o álcool em gel em estoque", registra o texto.

O TJES também afirmou que irá realizar a distribuição dos materiais que possui em estoque, e que priorizará magistrados e servidores que estejam atuando presencialmente.

"A entega dos produtos será feita pela Secretaria de Infraestrutura nas Diretorias dos Fóruns nos próximos dias, conforme logística preestabelecida pelo setor, e caberá ao Juiz Diretor de cada Unidade a gestão da distribuição desses itens aos magistrados e servidores expostos ao risco de contaminação pelo COVID-19", comunicou o Tribunal de Justiça.