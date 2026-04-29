Dia do Trabalhador: o que funciona na Grande Vitória no feriado

O feriado do Dia do Trabalhador, na próxima sexta-feira (1º), altera a rotina de serviços e lazer na Grande Vitória. Na data, repartições públicas, shoppings, supermercados e lojas do comércio de rua suspendem as atividades ou funcionam em horários especiais. Confira o que abre e o que fecha.
|Supermercados
|Todos os supermercados do Espírito Santo estarão fechados. Os estabelecimentos são proibidos de abrir no dia 1º de maio, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho entre o setor e os sindicatos.
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação e área de lazer estarão abertas entre 11h e 22h.
|Shopping Praia da Costa
|Lojas e quiosques* estarão fechados. Praça de Alimentação e lazer abertos das 11h às 22h. *No entanto, quiosques de alimentação poderão funcionar conforme horário da Praça de Alimentação.
|Shopping Moxuara
|Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação e lazer funcionando das 11h às 22h.
|Shopping Montserrat
|Lojas e quiosques fechados. A praça de alimentação estará aberta das 11h às 22h. A Padaria Monza funcionará das 7h às 22h. A academia e o Detran estarão fechados.
|Shopping Mestre Álvaro
|Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.
|Boulevard Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h. Academia estará fechada.
|Shopping Vila Velha
|Lojas e quiosques fechados. Praça de alimentação funcionará das 11h às 22h.
|Shopping Norte Sul
|Lojas fechadas. A praça de alimentação funcionará das 11h às 21h.
Cinemas
Vitória
Somente os serviços essenciais irão funcionar.
- Defesa Civil: em regime de plantão 24h pelo telefone (27) 98125-0986;
- Unidades de saúde: os postos da Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas para atendimentos de baixa gravidade;
- Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de São Pedro e Praia do Suá manterão o plantão 24 horas;
- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas: os centros de Ilha de Santa Maria e São Pedro manterão o plantão 24 horas;
- Conselho Tutelar: atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488;
- Restaurante Popular: estará aberto das 11h às 14h para o almoço e das 18h às 20h para o jantar;
- Ruas de Lazer: o serviço funcionará normalmente, de 7h às 13h;
- Parques: os parques urbanos ficarão abertos entre 5h e 22h. Já os parques de conservação estarão abertos das 8h às 17h.
Serra
Serão mantidos somente os serviços essenciais, sendo eles:
- As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Carapina, Infantil, Castelândia e Serra Sede estarão funcionando com atendimento 24 horas;
- O Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), em Colina de Laranjeiras funcionará com atendimento 24 horas;
- O Serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SASV), que funciona no térreo do Hospital Municipal Materno Infantil, em Colina de Laranjeiras estará aberto 24 horas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 98166-1308;
- A Farmácia Central, localizada em Colina de Laranjeiras (mesmo pátio do Hospital Materno Infantil) terá funcionamento 24h;
- Vigilância Sanitária: denúncias podem ser feitas pelo telefone 27 98166-1036;
- Auxílio Funeral: funcionando de 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0814;
- Conselho Tutelar: funcionando em regime de plantão. Telefone (27) 98166-0515;
- Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro POP: operando entre 7h e 18h. Telefone (27) 98166-0161;
- Abordagem Social: das 8h às 20h, pelo telefone (27) 98166-0494;
- Disque-silêncio: das 16h às 2h, pelo telefone (27) 99951-2321;
- Fiscalização do Meio Ambiente: das 18h à 0h, pelo telefone (27) 99951-2321;
- Fiscalização de posturas: das 16h às 2h, pelo telefone (27) 99517-9126;
- Guarda Civil Municipal: denúncias pelo telefone (27) 3252-3711 ou pelo WhatsApp (27) 98166-0812;
- Departamento de Operação de Trânsito (DOT): pelo telefone 3252-3711 ou WhatsApp (27) 98182-0220, das 7h às 22h. Os agentes estarão trabalhando normalmente;
- Defesa Civil: atendimento 24h pelos telefones 99938-9500 e 199.
Vila Velha
Serão mantidos somente os serviços essenciais, sendo eles:
- Saúde: os Prontos Atendimentos (PAs) da Glória e Cobilândia, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra e o Hospital Maternidade de Cobilândia funcionarão normalmente em regime de plantão 24 horas;
- Defesa Civil: equipes estarão de plantão, com acionamentos podendo ser feitos pelo telefone 199 ou 193;
- Guarda Municipal: acionamentos deverão ser feitos pelo 153;
- Ouvidoria, Plantão Fiscal, Fiscalização Ambiental, Disque Silêncio: atendimentos pelo telefone (27) 3149-7336 entre 8h e 18h. Também é possível entrar em contato pelo site da ouvidoria, ou pelo app Vila Velha ON;
- Serviço Especializado de Abordagem Social: funcionamento até as 22h. Informações pelo telefone (27) 99281-3444;
- Conselho Tutelar: acionamentos pelo telefone (27) 99281-0936;
- Centro de Referência no Atendimento Especializado à Mulher em Situação de Violência (Cramvive): (27) 9883-5769. Horário de atendimento: das 12 às 18h;
- Auxílio-Funeral: das 8 às 20h. Contato: (27) 98814-0266;
- Farol de Santa Luzia: estará aberto de 8h30 às 16h30;
- Casa da Memória e Museu Atelier Homero Massena: na sexta (1°), sábado (2) e domingo (3), estarão funcionando entre 8h30 e 17h30;
- Igreja do Rosário: na sexta-feira (1°), aberta das 9h às 16h30.
Cariacica
Serão mantidos somente os serviços essenciais, sendo eles:
- PA do Trevo de Alto Lage: (que abriga os PAs adulto e infantil): 24 horas;
- PA de Bela Vista e Nova Rosa da Penha I: 7 às 17 horas;
- PA de Flexal: atendimento com clínico geral 24 horas e atendimento com pediatra das 7 às 19 horas;
- Necrópole: funcionará entre 7h e 18h. Informações pelo telefone 3354-5415;
- Cemitérios: estarão abertos entre 7h e 17h;
- Conselho Tutelar: fará plantão 24 horas. Acionamentos pelos telefones 27 99945-6962, 27 99945-6172, 27 99580-9529 e 27 99933-9170;
- Defesa Civil: estará em regime de plantão, com acionamentos podendo ser feitos pelo 27 98831-6000 ou emergências pelo 199.
Viana
Somente os serviços essenciais irão funcionar.
- Defesa Civil: estará de plantão. Acionamentos pelos telefones (27) 99860-4360 e (27) 3255-1942;
- Prontos Atendimentos (PAs): as unidades de Arlindo Villaschi e Viana Sede funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas;
- Guarda Municipal: acionamentos pelo telefone (27) 99738-8787;
- Auxílio funeral: acionamento pelo telefone (27) 98123-0071;
- Cemitérios municipais: funcionarão entre 7h e 16h. Informações pelos telefones (27) 99944-8918 ou (27) 99926-1424;
- Conselho Tutelar: acionamento pelo telefone (27) 99818-4446.