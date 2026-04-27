Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida

O batizado aconteceu no último dia 20. A mãe de Eva, Bruna Bello de Paula Riguetti, de 32 anos, conta que a filha nasceu em 28 de julho de 2025 e enfrentou um quadro considerado gravíssimo.





“Os médicos falavam que o estado dela era muito grave. Um deles chegou a dizer que as chances de sobreviver eram de 1%. Sair desse quadro foi um milagre. Fizemos a promessa de que, se ela sobrevivesse, nós a levaríamos ao Santuário para agradecer e batizá-la”, relatou.





A promessa foi cumprida ao lado do pai da criança, Jhonatan Resende Riguetti, de 34 anos, e acompanhada por cerca de 30 familiares e amigos.