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Fé e superação

Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida

Após 81 dias na UTI neonatal, família de Jerônimo Monteiro cumpre promessa no santuário em São Paulo

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 13:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2026 às 13:53

Um gesto de marcou a história de superação da pequena Eva de Paula Riguetti, de oito meses. Nascida com apenas 27 semanas de gestação e 624 gramas, a bebê chegou a ter poucas chances de sobreviver, segundo a equipe médica, mas contrariou as expectativas após 81 dias internada na UTI neonatal.


Em agradecimento, os pais, moradores de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, cumpriram uma promessa: batizar a filha no Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo.

Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva Bruna Bello de Paula Riguetti

O batizado aconteceu no último dia 20. A mãe de Eva, Bruna Bello de Paula Riguetti, de 32 anos, conta que a filha nasceu em 28 de julho de 2025 e enfrentou um quadro considerado gravíssimo.


“Os médicos falavam que o estado dela era muito grave. Um deles chegou a dizer que as chances de sobreviver eram de 1%. Sair desse quadro foi um milagre. Fizemos a promessa de que, se ela sobrevivesse, nós a levaríamos ao Santuário para agradecer e batizá-la”, relatou.


A promessa foi cumprida ao lado do pai da criança, Jhonatan Resende Riguetti, de 34 anos, e acompanhada por cerca de 30 familiares e amigos.

Foi um momento de muita emoção. Tenho certeza de que a recuperação dela aconteceu por intercessão de Nossa Senhora. Eu acreditava que tinha fé, mas hoje vejo que ela se fortaleceu quando eu suplicava pela vida da Eva naquele leito de UTI

Bruna Bello de Paula Riguetti Mãe

Atualmente, Eva pesa cerca de 5 quilos e completa nove meses nesta terça-feira (28).

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