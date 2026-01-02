Bebê nasce em banheiro de hospital enquanto mãe aguardava atendimento no ES

Uma gestante deu à luz no banheiro do Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, enquanto aguardava atendimento médico, na quinta-feira (1º). Segundo a direção da unidade, a mulher é moradora de Mantenópolis e havia sido avaliada pela equipe, mas o parto evoluiu de forma rápida durante o tempo de espera.