Bebê nasce em banheiro de hospital enquanto mãe aguardava atendimento no ES
Publicado em 02/01/2026 às 19h27
Uma gestante deu à luz no banheiro do Hospital São José, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, enquanto aguardava atendimento médico, na quinta-feira (1º). Segundo a direção da unidade, a mulher é moradora de Mantenópolis e havia sido avaliada pela equipe, mas o parto evoluiu de forma rápida durante o tempo de espera.
No momento do nascimento, médicos atendiam a outras urgências. Um profissional foi acionado imediatamente e prestou assistência. Apesar do susto, mãe e bebê passam bem, segundo o hospital.