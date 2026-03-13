Condição rara

Bebê nasce com dentes em Vitória e precisa passar por cirurgia

A pequena Izabella fez a extração aos seis dias de vida e o procedimento durou cerca de 10 minutos. Entenda o caso raro ocorrido no Espírito Santo

Publicado em 13 de março de 2026 às 12:39

Bebê passou por cirurgia para retirar dentes aos seis dias de vida Crédito: Julia Emery

Os pais de primeira viagem Tayna Rodrigues, de 23 anos, e Thiago Pereira de Anchieta, de 28, foram surpreendidos poucas horas após o nascimento da filha em Vitória, no Espírito Santo. Izabella nasceu no dia 4 de março e, dois dias depois, o casal percebeu que dois dentes começaram a despontar na gengiva da recém-nascida.

Além de surgirem precocemente, os dentes apresentavam mobilidade, o que oferecia riscos à saúde da criança. Com orientação especializada, os pais optaram pela extração, realizada por uma dentista na terça-feira (10), quando Izabella tinha seis dias de vida. O procedimento durou cerca de dez minutos.

"Foi uma surpresa. Durante a gestação, nenhum exame indicou que ela nasceria com dentes. Ao nascer, notamos a gengiva levemente elevada, mas os dentes só começaram a romper a superfície dois dias depois", relatou a mãe em entrevista ao g1 ES.

Apesar do susto inicial, o casal decidiu seguir a recomendação médica pensando na saúde da filha. "Confesso que deu um aperto no coração saber que ela precisaria passar por um procedimento tão novinha. Como mãe, fiquei preocupada, mas sabia que era o melhor para o bem-estar dela", disse Tayna.

Depois da extração, os pais perceberam que a bebê ficou mais tranquila. "Antes, parecia um pouco incomodada, principalmente na hora de mamar. Agora está mais calma e se alimentando melhor. Isso deixou a sensação de que fizemos a escolha certa".

Caso raro, mas possível

Caso de recém-nascido com dentes é considerado raro, segundo especialista Crédito: Julia Emery

A cirurgiã-dentista Julia Emery, responsável pelo procedimento, explicou que já atendeu três casos semelhantes em 16 anos de profissão. Segundo a especialista, o nascimento de bebês com dentes, conhecidos como dentes natais, é raro, mas pode acontecer. "Geralmente, nesses casos, o dente tem mobilidade e quase não tem raiz. Ele fica mais preso à gengiva, então fazemos anestesia local e retiramos", explicou.

A dentista afirmou que não existe uma causa única para o fenômeno. Entre as possibilidades estão fatores genéticos, hormonais, síndromes ou o posicionamento do germe dentário, estrutura que dá origem ao dente, muito próximo da superfície da gengiva. Curiosamente, a família descobriu que a avó paterna da bebê também nasceu com um dente.

Em cerca de 90% dos casos, os dentes são de leite. Em situações mais raras, podem ser dentes extranumerários, ou seja, dentes a mais. Como Izabella ainda é muito pequena, não foi feita radiografia para confirmar. "A gente consegue identificar com exame, mas ela é muito pequena para ser exposta à radiação. Por isso optamos pela extração, que tinha que ser feita de toda forma, e, mais para frente, quando ela estiver maior, podemos avaliar melhor", explicou a profissional.

A especialista também tranquilizou os pais e explicou que a retirada não deve prejudicar o desenvolvimento da dentição da criança. "Dependendo do caso, a gente consegue fazer um aparelhinho para poder preservar o espaço para os novos dentes nascerem e disfarçar ‘janelinha’ em um trabalho conjunto com um ortodontista", disse.

Segundo a dentista, os primeiros dentes de leite costumam nascer por volta dos seis meses de idade, embora existam exceções, tanto bebês que demoram mais para apresentar os dentes e passam do primeiro ano, quanto casos como o da Izabella, em que eles aparecem logo ao nascer. Já os dentes permanentes vão começar a vir por volta dos seis anos.

(Com informações de Ana Elise Bassi. do g1 ES)

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