Mais de 4 mil servidores do ES trabalham de casa ou em revezamento

Palácio Anchieta, sede do governo do Estado: revezamento obriga a ter ao menos um servidor por setor Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

Dos mais de 30 mil servidores do Executivo do Espírito Santo que não atuam em serviços essenciais, 4.353 estão em regime de revezamento entre trabalho presencial e atuação remota de suas casas. Além dos que estão alternando a ida aos prédios públicos, outros 562 atuam integralmente em home office. O levantamento, realizado pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), não abrange servidores da Saúde, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, já que são considerados integrantes de serviços essenciais.

Dos que trabalham remotamente, 18 estão atuando desta forma por terem retornado de viagens internacionais ou de navios de cruzeiro. Nesta quinta-feira (16), o governo estadual prorrogou uma série de medidas que têm como objetivo diminuir o número de trabalhadores nas repartições. O decreto também determina que servidores que tenham completado duas férias vencidas ou acumuladas tirem o recesso imediatamente.

Até esta quinta, 359 estavam de férias por determinação dos gestores. Também foi prorrogado o incentivo a quem já tem os 12 meses trabalhados e tem interesse em antecipar as férias. Segundo a Seger, 210 estão de recesso por iniciativa própria. Outros 528 estão em férias previamente já escaladas.

Há ainda 206 servidores que apresentaram sintomas de síndrome gripal e foram afastados. A partir de agora, funcionários que coabitarem com pessoas que tenham os sintomas, ainda que não tenha sido comprovado em exames a presença do coronavírus , também terão que ficar sete dias (prorrogáveis por mais sete) afastado do trabalho.

No decreto desta quinta também passou a ser obrigatório o uso de máscaras para servidores que tiverem contato com pessoas com sintomas de gripe ou que tenham sido infectadas pelo coronavírus.

ENTENDA AS MEDIDAS