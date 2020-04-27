Centenas de pessoas foram ao Mirante neste domingo (26) Crédito: Reprodução/Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Em meio à pandemia, centenas de pessoas se aglomeram em mirante do ES

Centenas de pessoas se reuniram no Mirante, um ponto turístico que fica às margens da rodovia ES 164, que liga Vargem Alta Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. A cena chamou a atenção de quem passou pela estrada no domingo (26), por conta da aglomeração de pessoas e do risco de transmissão do novo coronavírus

As imagens foram gravadas por um internauta, que prefere não se identificar. É possível ver a longa fila de carros estacionados, dos dois lados da rodovia. Segundo denúncias de vários motoristas que passam pela região, centenas de pessoas, a maioria jovens, costumam se reunir em um estabelecimento para ouvir música e beber.

O local abriga a rampa de voo livre da região. Não há acostamento dos dois lados da pista, mesmo assim os motoristas param e se aglomeram por lá. Na semana passada, pessoas que passaram pelo local também ficaram indignados com a falta de cuidado e de fiscalização.

FISCALIZAÇÃO

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que não foi acionada nesse caso, mas tomou conhecimento da situação pelas redes sociais. Disse que vai intensificar a fiscalização de trânsito no local.

A Prefeitura de Vargem Alta disse que o estabelecimento já foi notificado e que tem um quantitativo pequeno de fiscais para atuar em todo o município, mas estão providenciando outras medidas legais e averiguando a real responsabilidade do município, uma vez que o estabelecimento está na divisa com Cachoeiro de Itapemirim.