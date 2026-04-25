Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Duplo homicídio

Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

As vítimas, que seriam usuárias de drogas, foram atacadas na madrugada deste sábado (25)

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 11:26

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

25 abr 2026 às 11:26
Os policiais foram até São Francisco, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Os policiais foram até o bairro Santo André, em Cariacica, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio Priciele Venturini

Um homem e uma mulher, possivelmente grávida, foram mortos na madrugada deste sábado (25) em Santa André, Cariacica. Pedro Lucas Gomes de Oliveira, 21 anos, e a outra vítima, conhecida no bairro apenas como Neguinha, estavam na rua, nas imediações do Faça Fácil, quando foram atingidos por disparos de uma pistola 9mm. 


Conforme informações apuradas por Priciele Venturini, da TV Gazeta, com a Polícia Científica, que esteve no local do crime nesta manhã, Pedro Lucas foi baleado no rosto, peito, costas e braços, enquanto a mulher apresentava quatro perfurações no abdômen e nas costas. Um médico legista vai examiná-la para atestar se ela estava ou não grávida. Tiros também acertaram o vidro traseiro de um carro estacionado na rua e a porta de uma loja. 


Os disparos foram registrados pouco antes das 6h e, quando a polícia chegou ao local, os dois já estavam mortos. Tudo indica que Pedro Lucas ainda tentou fugir em direção à linha de trem, mas foi alvejado e não resistiu. 

Drogas

Em contato com a reportagem da TV, um amigo da família de Pedro Lucas contou que ele vivia com o pai, que lutava para tirar o jovem das drogas. O rapaz seria usuário de drogas havia dois anos e estaria sustentando o vício catando recicláveis e praticando pequenos furtos. 


A perícia recolheu um celular com a mulher, que ainda vai ser analisado. Com ela, foram encontrados também alguns lençóis, cachimbo de crack e notas em dinheiro.


A Polícia Civil informou, em nota, que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. 


Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181, que conta com três canais de atendimento: pelo telefone, basta discar 181; pelo computador, por meio do site https://disquedenuncia181.es.gov.br/; e pelo WhatsApp, enviando mensagem para o número (27) 99253-8181, seguindo as orientações do atendimento virtual. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Segurança Pública Segurança Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira de turismo ESTOUR
Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES
Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados