Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Um homem e uma mulher, possivelmente grávida, foram mortos na madrugada deste sábado (25) em Santa André, Cariacica. Pedro Lucas Gomes de Oliveira, 21 anos, e a outra vítima, conhecida no bairro apenas como Neguinha, estavam na rua, nas imediações do Faça Fácil, quando foram atingidos por disparos de uma pistola 9mm.





Conforme informações apuradas por Priciele Venturini, da TV Gazeta, com a Polícia Científica, que esteve no local do crime nesta manhã, Pedro Lucas foi baleado no rosto, peito, costas e braços, enquanto a mulher apresentava quatro perfurações no abdômen e nas costas. Um médico legista vai examiná-la para atestar se ela estava ou não grávida. Tiros também acertaram o vidro traseiro de um carro estacionado na rua e a porta de uma loja.







Os disparos foram registrados pouco antes das 6h e, quando a polícia chegou ao local, os dois já estavam mortos. Tudo indica que Pedro Lucas ainda tentou fugir em direção à linha de trem, mas foi alvejado e não resistiu.