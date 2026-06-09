PT lança carta a evangélicos, critica 'manipulação da fé' e acena a igrejas

SÃO PAULO - Militantes do PT se reuniram em Brasília segunda-feira (8) no "4º Encontro Nacional do Núcleo Evangélico do Partido dos Trabalhadores" e lançaram uma carta aberta. O documento é um aceno a cristãos neopentecostais e traz considerações sobre programa de governo de Lula (PT), que tenta reeleição em 2026.

A carta trata de temas variados, como a violência contra a mulher, as ações da gestão petista e a defesa da democracia. Não há, porém, menções a questões de gênero, a direitos da população LGBTQIA+ e à descriminalização do aborto, pontos que costumam gerar discodâncias entre evangélicos e a esquerda.

"Rejeitamos toda tentativa de transformar a religião em instrumento de manipulação política, e denunciamos aqueles que usam do Evangelho como negócio", diz a carta, que traz trechos dos livros bíblicos de Isaías, Tiago, Mateus, Efésios e Pedro.

O presidente do PT, Edinho Silva (ao centro), participa de encontro de evangélicos do partido, em Brasília, nesta segunda-feira (8) Edinho Silva no Instagram

A carta também cita preocupação com notícias falsas e discursos de ódio. "A religião não deve ser utilizada para dividir o povo brasileiro, mas para promover esperança, solidariedade e compromisso com o bem comum."

Também defende que evagélicos não formam um bloco político único, mas afirma não ter a pretensão de "falar por todas a denominações". A fé cristã também é associada a pautas progressistas, como a reforma agrária, a proteção dos vulneráveis e à justiça social.

Petistas neopentecostais afirmam que temas como esses "fazem parte da mensagem de Jesus e da melhor tradição evangélica".

O segmento evangélico tem sido um dos mais desafiadores para o PT em todas as últimas eleições presidenciais. Em pesquisas de intenção de voto, a vantagem do bolsonarismo nesse campo é constante.

O presidente do PT, Edinho Silva, discursou no evento, que levou o nome de "Mishpat: Fé, Justiça, Democracia e as Eleições 2026". A palavra Mishpat pode ser lida como justiça em hebráico.

Edinho elogiou Lula. "O presidente que mais de forma efetiva respeitou a comunidade evangélica foi o presidente Lula. Nenhum presidente fez tanto para reconhecer a comunidade evangélica quanto o presidente", disse.

No mesmo encontro, a primeira-dama Janja da Silva fez críticas ao pastor Silas Malafaia, membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e cabo eleitoral bolsonarista.