Mulher em bicicleta elétrica fica ferida em acidente com carro em Anchieta

Uma mulher em uma bicicleta elétrica ficou ferida após se envolver em acidente com um carro no fim da tarde de segunda-feira (8) na Rodovia do Sol, no bairro Ponta dos Castelhanos, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Uma das vias precisou ser interditada para o socorro da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo contou que estava saindo de um supermercado para entrar na Rodovia do Sol, no sentido Portal de Anchieta, quando a bicicleta elétrica surgiu no meio da via, no sentido Centro x Nova Anchieta. Ele disse que não conseguiu evitar a batida.

A ciclista foi socorrida pela ambulância do município e levada para o hospital da cidade. O condutor do carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo, e foi liberado a seguir. A Polícia Civil disse não ter sido acionada nessa ocorrência.