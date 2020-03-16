Vargem Alta monitora caso suspeito de coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, divulgou na tarde desta segunda-feira (16) que monitora um caso suspeito de coronavírus. Ainda não há previsão do resultado do exame que vai descartar ou confirmar a doença.
Segundo a prefeitura, as medidas cabíveis já foram tomadas com relação à conduta do caso. Agora o município segue os ritos de investigação epidemiológica, seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo. O paciente permanece em isolamento domiciliar e acompanhado pela equipe da Estratégia de Saúde da Família de sua área.
O paciente, de acordo com a secretaria de saúde de Vargem Alta, apresentou alguns sintomas compatíveis com o coronavírus após uma estadia em São Paulo e buscou Pronto Atendimento de Vargem Alta.