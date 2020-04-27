Sobe para 63 o número de mortes causadas pela Covid-19 no ES

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não resistiram a doença saltou para 63 no Espírito Santo. São seis novos óbitos registrados nesta segunda-feira em relação ao dia anterior. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde.
Os pacientes considerados curados totalizam 501. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,24%. Ao todo, 1.944 pessoas estão contaminadas pela doença no Estado.
As novas mortes confirmadas pela Sesa são:
- 1. Homem, 54 anos, residente em Serra, sem informação de comorbidade;
- 2. Homem, 43 anos, residente em Serra, com comorbidades;
- 3. Homem, 49 anos, residente em Vila Velha, sem informação de comorbidade;
- 4. Mulher, 84 anos, residente em Serra, com comorbidades;
- 5. Mulher, 72 anos, residente em Cariacica, com comorbidades;
- 6. Mulher, 88 anos, residente em Serra, com comorbidades.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.