Sobe para 63 o número de mortes causadas pela Covid-19 no ES

Ventiladores pulmonares para combate ao novo coronavírus Crédito: EBC

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não resistiram a doença saltou para 63 no Espírito Santo. São seis novos óbitos registrados nesta segunda-feira em relação ao dia anterior. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde.

Os pacientes considerados curados totalizam 501. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,24%. Ao todo, 1.944 pessoas estão contaminadas pela doença no Estado.

As novas mortes confirmadas pela Sesa são:

1. Homem, 54 anos, residente em Serra, sem informação de comorbidade;

2. Homem, 43 anos, residente em Serra, com comorbidades;



3. Homem, 49 anos, residente em Vila Velha, sem informação de comorbidade;



4. Mulher, 84 anos, residente em Serra, com comorbidades;



5. Mulher, 72 anos, residente em Cariacica, com comorbidades;



6. Mulher, 88 anos, residente em Serra, com comorbidades.



COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.