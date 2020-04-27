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Coronavírus

Sobe para 63 o número de mortes causadas pela Covid-19 no ES

O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) através do Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 16:21

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 16:21

O Estado comprou 50 ventiladores pulmonares para combate ao novo coronavírus
Ventiladores pulmonares para combate ao novo coronavírus Crédito: EBC
O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e que não resistiram a doença  saltou para 63 no Espírito Santo. São seis novos óbitos registrados nesta segunda-feira em relação ao dia anterior. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde. 
Os pacientes considerados curados totalizam 501. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,24%. Ao todo, 1.944 pessoas estão contaminadas pela doença no Estado. 
As novas mortes confirmadas pela Sesa são:
  • 1. Homem, 54 anos, residente em Serra, sem informação de comorbidade; 
  • 2. Homem, 43 anos, residente em Serra, com comorbidades;
  • 3. Homem, 49 anos, residente em Vila Velha, sem informação de comorbidade;
  • 4. Mulher, 84 anos, residente em Serra, com comorbidades;
  • 5. Mulher, 72 anos, residente em Cariacica, com comorbidades;
  • 6. Mulher, 88 anos, residente em Serra, com comorbidades.

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COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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