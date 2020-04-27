Serra é a cidade com mais mortes por coronavírus no ES

Apesar dos tratamentos, 22 pessoas não resistiram à Covid-19 na Serra Crédito: Reprodução/TV

22 óbitos  o dobro do registrado em O município da Serra é o que apresenta o maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo . Até o início da tarde desta segunda-feira (27), a cidade registrava o dobro do registrado em Vitória , que aparece em segundo lugar. Diante das 57 vítimas do Estado, a cidade concentra 38% delas.

Laranjeiras, José de Anchieta I e Cidade Pomar. Todos com três casos, empatados com São Torquato ( Três bairros da cidade aparecem entre os cinco do Estado com cenário mais grave:. Todos com três casos, empatados com São Torquato ( Vila Velha ) e atrás de Jardim Camburi (Vitória), que possui oito óbitos.

Além deles, outros 13 bairros da Serra também registram uma morte cada. São eles:

Alterosas;

Central Carapina;

Cidade Continental;

Conjunto Carapina I;

Feu Rosa;

Jardim Tropical;

Morada de Laranjeiras;

Nova Carapina I;

Parque das Gaivotas;

Parque Residencial Tubarão;

Planalto Serrano;

São Domingos;

Valparaíso.

A primeira dessas mortes foi registrada no dia 25 de março e outras quatro, na última segunda-feira (20). Dos 22 óbitos, 14 acometeram homens e 15 das vítimas apresentavam mais de 60 anos de idade. Todas as informações estão disponíveis no Painel Covid-19 , da Secretaria Estadual de Saúde ( Sesa ).

2º EM CASOS CONFIRMADOS

Quando considerado o número total de casos confirmados, o município da Serra aparece em segundo lugar, com 417 registros. Na liderança deste ranking preocupante está Vila Velha, com 468 diagnosticados com o novo coronavírus. Juntas, as duas cidades concentram quase a metade dos casos totais do Estado (1.819).

2ª MAIOR TAXA DE LETALIDADE DA GV

A relação entre o número de infectados e de óbitos faz com que Serra tenha a segunda maior taxa de letalidade da Grande Vitória : 5,28%  ficando atrás apenas de Viana (9,09%), que possui dois óbitos e 22 casos confirmados. No cenário estadual, a cidade mais populosa do Estado tem a sétima maior taxa.

OUTROS DADOS

Do total de 417 casos confirmados do coronavírus na Serra, 128 afetaram profissionais da saúde. Vale ressaltar que a cidade possui o Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, referência para a doença no Estado. De todos os diagnosticados, 105 munícipes já são considerados curados e puderam voltar ao convívio social.

O QUE FAZ E DIZ O MUNICÍPIO

Para tentar combater o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura da Serra começou a disponibilizar kits de limpeza para famílias de baixa renda. A distribuição começou nesta segunda-feira (27). Ao todo, serão 750 mil pacotes que contêm água sanitária, sabonete, sabão de coco e máscara.