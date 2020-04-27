Serra é a cidade com mais mortes por coronavírus no ES

O município da Serra é o que apresenta o maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Até o início da tarde desta segunda-feira (27), a cidade registrava 22 óbitos o dobro do registrado em Vitória, que aparece em segundo lugar. Diante das 57 vítimas do Estado, a cidade concentra 38% delas.
Três bairros da cidade aparecem entre os cinco do Estado com cenário mais grave: Laranjeiras, José de Anchieta I e Cidade Pomar. Todos com três casos, empatados com São Torquato (Vila Velha) e atrás de Jardim Camburi (Vitória), que possui oito óbitos.
Além deles, outros 13 bairros da Serra também registram uma morte cada. São eles:
- Alterosas;
- Central Carapina;
- Cidade Continental;
- Conjunto Carapina I;
- Feu Rosa;
- Jardim Tropical;
- Morada de Laranjeiras;
- Nova Carapina I;
- Parque das Gaivotas;
- Parque Residencial Tubarão;
- Planalto Serrano;
- São Domingos;
- Valparaíso.
A primeira dessas mortes foi registrada no dia 25 de março e outras quatro, na última segunda-feira (20). Dos 22 óbitos, 14 acometeram homens e 15 das vítimas apresentavam mais de 60 anos de idade. Todas as informações estão disponíveis no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
2º EM CASOS CONFIRMADOS
Quando considerado o número total de casos confirmados, o município da Serra aparece em segundo lugar, com 417 registros. Na liderança deste ranking preocupante está Vila Velha, com 468 diagnosticados com o novo coronavírus. Juntas, as duas cidades concentram quase a metade dos casos totais do Estado (1.819).
2ª MAIOR TAXA DE LETALIDADE DA GV
A relação entre o número de infectados e de óbitos faz com que Serra tenha a segunda maior taxa de letalidade da Grande Vitória: 5,28% ficando atrás apenas de Viana (9,09%), que possui dois óbitos e 22 casos confirmados. No cenário estadual, a cidade mais populosa do Estado tem a sétima maior taxa.
OUTROS DADOS
Do total de 417 casos confirmados do coronavírus na Serra, 128 afetaram profissionais da saúde. Vale ressaltar que a cidade possui o Hospital Doutor Jayme dos Santos Neves, referência para a doença no Estado. De todos os diagnosticados, 105 munícipes já são considerados curados e puderam voltar ao convívio social.
O QUE FAZ E DIZ O MUNICÍPIO
Para tentar combater o avanço do novo coronavírus, a Prefeitura da Serra começou a disponibilizar kits de limpeza para famílias de baixa renda. A distribuição começou nesta segunda-feira (27). Ao todo, serão 750 mil pacotes que contêm água sanitária, sabonete, sabão de coco e máscara.
O município informou também que tem fiscalizado o comércio e os terminais rodoviários para que não haja violações e aglomerações; e que, desde o dia 25 de março, locais de intensa movimentação têm passado por uma limpeza especial. Por fim, a prefeitura garantiu que todos os óbitos são investigados e que, por ora, os registros são de pessoas do grupo de risco.