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Prefeitura da Serra vai distribuir 750 mil kits de limpeza contra coronavírus

A medida é uma das ações de combate ao avanço da Covid-19 no Espírito Santo. Cada kit possui água sanitária, sabonete, sabão de coco e máscara de proteção facial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 08:08

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 08:08

Prefeitura da Serra vai contratar professores efetivos e temporários
Prefeitura da Serra  Crédito: Guilherme Ferrari / Arquivo
Prefeitura da Serra começa, nesta segunda-feira (27), a distribuir 750 mil kits de limpeza no município. Serão contempladas as famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal e outros moradores que tenham necessidade na Serra.
A medida é uma das ações de combate ao avanço do coronavírus. Cada kit possui água sanitária, sabonete, sabão de coco e máscara de proteção facial.
"Os agentes vão às casas fazer a distribuição e esses kits serão entregues também nas unidades de saúde do município", explicou a superintendente de atenção à saúde primária da Serra, Edil Martins da Silva Giacomini, em entrevista ao Bom Dia ES da TV Gazeta.
Prefeitura da Serra distribui 750 mil kits de higiene
Os kits foram comprados com recursos próprios da Prefeitura da Serra. Com 417 casos confirmados de coronavírus, a Serra é o segundo município do Estado com mais registros da doença. Das 57 mortes por Covid-19 no Espírito Santo, 22 foram registradas na cidade.

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