Coronavírus no ES: sobe para 57 o número de mortes no Estado

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus que não resistiram a doença alcançou 57 vítimas no Espírito Santo. São cinco novos óbitos registrados neste domingo (26) em relação ao dia anterior. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde. Entre as vítimas está um homem de 58 anos sem histórico de comorbidades.
Entre os mortos estão também dois homens, um de 80 anos e um de 69 anos, da Serra; uma mulher de 74 anos, de Cariacica; uma mulher, de 73 anos, moradora de Viana. Todos eles apresentavam algum tipo de doença prévia.
O Estado já tem 1.819 casos confirmados da nova doença, 108 novos registros em comparação com o sábado, quando o boletim marcava 1.711 casos.
O painel não apresentou avanço no número de pessoas curadas, que se manteve em 468 casos. Houve um crescimento na quantidade de indivíduos testados: são 9.419 contra 9.193 de sábado. São 226 exames a mais divulgados neste domingo.
Os bairros do Estado com maior número de infectados são Jardim Camburi (86), em Vitória; Praia da Costa (70), Vila Velha; Itapuã (55), Vila Velha; Jardim da Penha (45), Vitória; Colina de Laranjeiras (36), Serra; e Praia do Canto (33), na Capital.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.