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Pandemia

Coronavírus no ES: sobe para 57 o número de mortes no Estado

Foram novos cinco pacientes mortos pela doença. Ao todo, o Estado já conta com 1.819 casos confirmados de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 16:18

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 16:18

Ambulância com cápsula vai fazer o transporte de pacientes com coronavírus em Aracruz
Ambulância com cápsula vai fazer o transporte de pacientes com coronavírus em Aracruz Crédito: Prefeitura Municipal de Aracruz
O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus que não resistiram a doença alcançou 57 vítimas no Espírito Santo. São cinco novos óbitos registrados neste domingo (26) em relação ao dia anterior. Os dados são do Painel da Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde.  Entre as vítimas está um homem de 58 anos sem histórico de comorbidades. 
Entre os mortos estão também dois homens, um de 80 anos e um de 69 anos,  da Serra; uma mulher de 74 anos, de Cariacica; uma mulher, de 73 anos, moradora de Viana. Todos eles apresentavam algum tipo de doença prévia.
O Estado já tem 1.819 casos confirmados da nova doença, 108 novos registros em comparação com o sábado, quando o boletim marcava 1.711 casos.
O painel não apresentou avanço no número de pessoas curadas, que se manteve em 468 casos. Houve um crescimento na quantidade de indivíduos testados: são 9.419 contra 9.193 de sábado. São 226 exames a mais divulgados neste domingo.
Os bairros do Estado com maior número de infectados são Jardim Camburi (86), em Vitória; Praia da Costa (70), Vila Velha; Itapuã (55), Vila Velha; Jardim da Penha (45), Vitória; Colina de Laranjeiras (36), Serra; e Praia do Canto (33), na Capital.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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