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Covid-19

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.819

O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e mostra 108 novos registros em 24 horas. No último sábado, eram 1.711 pessoas infectadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 16:43

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 16:43

Coronavírus - Covid19
Coronavírus: doença tem se espalhado pelo Estado Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Espírito Santo atingiu neste domingo (26) o número de 1.819 casos confirmados de infectados pelo coronavírus. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde deste domingo (26) e mostra 108 novos casos em 24 horas. No último sábado, eram 1.711  pessoas infectadas.
O número de óbitos também aumentou. Apenas do último sábado (25) para este domingo (26), foram cinco mortes a mais, totalizando 57 mortos. 
Os pacientes considerados curados totalizam 481. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,13%.
Os bairros do Estado com maior número de infectados são Jardim Camburi (86), em Vitória; Praia da Costa (70), Vila Velha; Itapuã (55), Vila Velha; Jardim da Penha (45), Vitória; Colina de Laranjeiras (36), Serra; e Praia do Canto (33), na Capital. Entre as vítimas está um homem de 58 anos que não tinha histórico de comorbidades. 
MORTOS
  • Homem, de 80 anos,  da Serra, com comorbidade;
  • Mulher de 74 anos, de Cariacica, com comorbidades;
  • Mulher, de 73, anos moradora de Viana, com comorbidades;
  • Homem,  de 69 anos, da Serra, com comorbidades;
  • Homem, de 58 anos, da Serra, que não apresentava quadro de comorbidades.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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