Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.819

Coronavírus: doença tem se espalhado pelo Estado Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Espírito Santo atingiu neste domingo (26) o número de 1.819 casos confirmados de infectados pelo coronavírus . O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa) na tarde deste domingo (26) e mostra 108 novos casos em 24 horas. No último sábado, eram 1.711 pessoas infectadas.

O número de óbitos também aumentou. Apenas do último sábado (25) para este domingo (26), foram cinco mortes a mais, totalizando 57 mortos.

Os pacientes considerados curados totalizam 481. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,13%.

Os bairros do Estado com maior número de infectados são Jardim Camburi (86), em Vitória; Praia da Costa (70), Vila Velha; Itapuã (55), Vila Velha; Jardim da Penha (45), Vitória; Colina de Laranjeiras (36), Serra; e Praia do Canto (33), na Capital. Entre as vítimas está um homem de 58 anos que não tinha histórico de comorbidades.

MORTOS Homem, de 80 anos, da Serra, com comorbidade;

Mulher de 74 anos, de Cariacica, com comorbidades;

Mulher, de 73, anos moradora de Viana, com comorbidades;

Homem, de 69 anos, da Serra, com comorbidades;

Homem, de 58 anos, da Serra, que não apresentava quadro de comorbidades.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.