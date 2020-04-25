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Pandemia

ES registra mais cinco mortes por Covid-19 em 24h e todas são de mulheres

Ao todo, o Estado já registrou 52 casos fatais da Covid-19. Desde o início do surto até este sábado (25), 1.711 casos da doença foram confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 18:36

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 18:36

Arte covid-19 para capa do site
Arte Covid-19  Crédito: Divulgação
Mais cinco famílias capixabas perderam seus entes queridos para um vírus que se espalhou por todo o planeta. Neste sábado (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou outras cinco mortes, no Espírito Santo, por coronavírus (Covid-19), todas de mulheres. Ao todo, desde que a pandemia chegou ao Estado, 52 pessoas morreram.
O Estado já tem 1.711 casos confirmados de coronavírus.

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As últimas vítimas da doença são todas mulheres, de acordo com informações da Sesa. Elas tem mais de 50 e quadro de comorbidade. Duas delas moravam na Serra (uma de 55 anos e outra de 71 anos), uma em Aracruz (76 anos), uma em Santa Maria de Jetibá (52 anos) e a última em Vitória (90) anos).

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Sobe para 52 o número de mortes por causa do coronavírus no ES

PERFIL DAS VÍTIMAS

  • Mulher, 55 anos, residente em Serra, com comorbidade
  • Mulher, 71 anos, residente em Serra, com comorbidades
  • Mulher, 76 anos, residente em Aracruz, com comorbidades
  • Mulher, 52 anos, residente em Santa Maria de Jetibá, com comorbidades
  • Mulher, 90 anos, residente em Vitória, com comorbidades

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