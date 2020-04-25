ES registra mais cinco mortes por Covid-19 em 24h e todas são de mulheres

Mais cinco famílias capixabas perderam seus entes queridos para um vírus que se espalhou por todo o planeta. Neste sábado (25), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou outras cinco mortes, no Espírito Santo, por coronavírus (Covid-19), todas de mulheres. Ao todo, desde que a pandemia chegou ao Estado, 52 pessoas morreram.
O Estado já tem 1.711 casos confirmados de coronavírus.
As últimas vítimas da doença são todas mulheres, de acordo com informações da Sesa. Elas tem mais de 50 e quadro de comorbidade. Duas delas moravam na Serra (uma de 55 anos e outra de 71 anos), uma em Aracruz (76 anos), uma em Santa Maria de Jetibá (52 anos) e a última em Vitória (90) anos).
PERFIL DAS VÍTIMAS
- Mulher, 55 anos, residente em Serra, com comorbidade
- Mulher, 71 anos, residente em Serra, com comorbidades
- Mulher, 76 anos, residente em Aracruz, com comorbidades
- Mulher, 52 anos, residente em Santa Maria de Jetibá, com comorbidades
- Mulher, 90 anos, residente em Vitória, com comorbidades