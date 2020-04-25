Ocupação de leitos servirá para definir abertura do comércio no ES

O nível de ocupação dos leitos destinados aos pacientes do novo coronavírus servirá para definir o funcionamento do comércio no Espírito Santo. Junto da taxa de incidência da doença, ele passa a integrar a chamada matriz de risco, a partir já dos primeiros dias de maio deste ano.
A mudança foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, em coletiva neste sábado (25), logo após afirmar que o Estado deve dobrar o número de leitos exclusivos para pacientes da Covid-19 até o final deste mês. A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham nesse novo cálculo.
"As porcentagens ainda estão sendo discutidas, vamos definir na próxima semana (de 26 de março a 1 de maio). Nós já temos uma ideia, mas é importante ter muita clareza antes de passar uma taxa máxima de ocupação dos leitos"
Enquanto isso, até o dia 3 maio, os estabelecimentos comerciais não essenciais deverão estar fechados nas cidades consideradas de alto risco para a transmissão do novo coronavírus: Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, Alfredo Chaves, Fundão e Bom Jesus do Norte as duas últimas que passaram a integrar o grupo nesta semana. O governador Renato Casagrande anunciou que o comércio na Grande Vitória deverá ser reaberto no dia 4 de maio.
A variação entre a abertura e o fechamento do comércio deve permanecer mesmo com o novo modelo. Do mesmo jeito que a gente permite, também poderemos voltar atrás, se tivermos um agravamento da situação. Será um sistema flexível e reversível, assim como o atual, adiantou Casagrande.
COMÉRCIO JÁ VOLTOU EM GRANDE PARTE DO ES
Na última segunda-feira (20), os estabelecimentos comerciais não essenciais puderam voltar a abrir nos 72 municípios capixabas considerados de risco baixo ou moderado para a transmissão do novo coronavírus lista da qual saíram Fundão e Bom Jesus do Norte que, com mais pessoas infectadas, passaram a ser classificadas como de alto risco.
No entanto, a retomada das atividades comerciais segue diversos protocolos, tais como: horário diferenciado, uso obrigatório de máscaras e controle na entrada de clientes. As medidas necessárias variam conforme a categorização de cada município e não significam o fim da recomendação de isolamento social.