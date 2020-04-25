Ocupação de leitos servirá para definir abertura do comércio no ES

"As porcentagens ainda estão sendo discutidas, vamos definir na próxima semana (de 26 de março a 1 de maio). Nós já temos uma ideia, mas é importante ter muita clareza antes de passar uma taxa máxima de ocupação dos leitos"

A variação entre a abertura e o fechamento do comércio deve permanecer mesmo com o novo modelo. Do mesmo jeito que a gente permite, também poderemos voltar atrás, se tivermos um agravamento da situação. Será um sistema flexível e reversível, assim como o atual, adiantou Casagrande.