'É bem provável', diz Casagrande sobre manter aulas suspensas por mais tempo no ES

Sala de aula vazia Crédito: Divulgação

De acordo com Casagrande, a continuidade da suspensão das aulas será conversada no decorrer desta semana com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

As aulas no Estado estão suspensas desde o dia 17 de março. Os alunos, no Espírito Santo, estão há quase 50 dias sem ir à escola. A suspensão das aulas presenciais é uma das principais medidas para evitar a circulação de pessoas, como forma de prevenção ao coronavírus.

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS