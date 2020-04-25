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Covid-19

'É bem provável', diz Casagrande sobre manter aulas suspensas por mais tempo no ES

As escolas permanecem fechadas até dia 30 de abril, mas esse prazo deve ser prorrogado para maio, de acordo com o governador do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 14:57

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 14:57

Sala de aula vazia
Sala de aula vazia Crédito: Divulgação
As aulas permanecem suspensas nas escolas do Espírito Santo até o dia 30 de abril, como já havia sido anunciada pelo governo estadual. Porém o governador Renato Casagrande afirmou que vai avaliar a ampliação do período de fechamento das unidades, que deve se estender para o mês de maio. "É bem provável que as aulas continuam suspensas, mas vamos discutir esta semana", afirmou em coletiva de imprensa neste sábado (25).
De acordo com Casagrande, a continuidade da suspensão das aulas será conversada no decorrer desta semana com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).
As aulas no Estado estão suspensas desde o dia 17 de março. Os alunos, no Espírito Santo, estão há quase 50 dias sem ir à escola. A suspensão das aulas presenciais é uma das principais medidas para evitar a circulação de pessoas, como forma de prevenção ao coronavírus.

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ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

Com as aulas presenciais suspensas, os estudantes estão fazendo atividades em casa. Por meio do programa EscoLAR, criado pela Secretaria estadual de Educação (Sedu), eles terão acesso às aulas disponíveis em sites e aplicativos on-line. De acordo com a Sedu, as atividades que serão passadas de forma on-line estão relacionadas aos conteúdos previstos pelo currículo escolar, considerando cada nível, etapa e modalidade de ensino da Educação Básica. Elas serão previamente planejadas e elaboradas pelos professores, além de acompanhadas e coordenadas pela equipe pedagógica das escolas.

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