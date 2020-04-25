Sesa atualiza dados e casos de coronavírus no ES sobem para 1.665

Ao lançar o painel na semana passada, o governo informou que haveria uma atualização diária, sempre no final da tarde. Nesta sexta, porém, logo após a primeira divulgação, na qual constavam 1.585 casos confirmados, 48 mortos e 400 curados, a Sesa comunicou mudança no boletim. Na verdade, eram 1.607 registros da doença no Espírito Santo, 47 óbitos e 409 pessoas curadas.