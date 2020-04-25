Sesa atualiza dados e casos de coronavírus no ES sobem para 1.665

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alterou, pela terceira vez no dia, os dados referentes à disseminação do novo coronavírus no Espírito Santo. Os dados foram atualizados no Painel Covid-19 na noite desta sexta-feira (24) e, agora, estão confirmados 1.665 casos da doença. Também houve mudança no número de curados, chegando a 414, mas o de mortes permanece em 47.
Ao lançar o painel na semana passada, o governo informou que haveria uma atualização diária, sempre no final da tarde. Nesta sexta, porém, logo após a primeira divulgação, na qual constavam 1.585 casos confirmados, 48 mortos e 400 curados, a Sesa comunicou mudança no boletim. Na verdade, eram 1.607 registros da doença no Espírito Santo, 47 óbitos e 409 pessoas curadas.
Apenas algumas horas depois, nova alteração nos dados do painel. A Secretaria não esclareceu o motivo para ter feito mais uma atualização.