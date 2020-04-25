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Covid-19

Sesa atualiza dados e casos de coronavírus no ES sobem para 1.665

Atualização foi feita na noite desta sexta-feira (24), mas registro de 47 mortes está mantido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 22:06

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 22:06

Coronavírus
O novo coronavírus se espalha de forma acelerada no Espírito Santo Crédito: mattthewafflecat | Pixabay
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alterou, pela terceira vez no dia, os dados referentes à disseminação do novo coronavírus  no Espírito Santo. Os dados foram atualizados no Painel Covid-19 na noite desta sexta-feira (24) e, agora, estão confirmados 1.665 casos da doença. Também houve mudança no número de curados, chegando a 414, mas o de mortes permanece em 47.
Ao lançar o painel na semana passada, o governo informou que haveria uma atualização diária, sempre no final da tarde. Nesta sexta, porém, logo após a primeira divulgação, na qual constavam 1.585 casos confirmados, 48 mortos e 400 curados, a Sesa comunicou mudança no boletim. Na verdade, eram 1.607 registros da doença no Espírito Santo, 47 óbitos e 409 pessoas curadas. 

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Apenas algumas horas depois, nova alteração nos dados do painel. A Secretaria não esclareceu o motivo para ter feito mais uma atualização. 

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