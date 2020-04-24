Governador do Estado, Renato Casagrande, em pronunciamento Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Casagrande diz que crise política atrapalha combate ao coronavírus

O governador capixaba disse que esses "problemas entre políticos", se referindo ao pedido de demissão de Sergio Moro do Ministério da Justiça e tudo que aconteceu ao longo do dia, provocam instabilidades nas redes do governo federal, somando-se à instabilidade política, social e de saúde que o país já passa em decorrência do vírus. "Hoje foi mais um dia muito tenso e nervoso na política brasileira e tem sido assim nesses últimos dias e meses. Estamos vivendo uma crise causada pela Covid-19 na área econômica e social. E cada dia temos uma dificuldade a mais na política nacional o que dificulta mais nosso trabalho", afirmou.

Casagrande também criticou a ausência de orientação por parte do governo federal com relação ao combate à Covid-19. "Nós não temos uma coordenação nacional de combate ao Coronavírus e recentemente houve a saída de um Ministro da Saúde e mais mudanças. Hoje a crise foi provocada pelo Ministério da Justiça. O momento é de unificar ainda mais a nossa ação no nosso Estado com o desejo de salvar vidas, e também é importante estarmos juntos para apoiar as pessoas mais vulneráveis. Precisamos de um trabalho maior para enfrentarmos aquilo que temos visto em outros países", descreveu o governador.

CORONAVÍRUS NO ES

Ele também observou que somente nesta sexta-feira (24), ocorreram 300 mortes devido ao coronavírus no Brasil. No Espírito Santo, foram confirmadas quatro. No entanto, Casagrande pediu para que a população mantenha os cuidados. "Estamos cada dia confirmando um número maior de pessoas com a doença. Os números vão se tornando cada vez mais significativos, e exigem uma ação conjunta, onde há a responsabilidade individual e a coletiva, para que passemos por essa crise por um impacto menor da sociedade capixaba, para dar assistência a todas as pessoas que procuram o sistema de saúde", pontuou.

Sobre ampliar o atendimento aos pacientes, o governador disse que está negociando com o setor filantrópico para que o Estado possa garantir leitos para o tratamento da Covid-19, e que encontra dificuldades em equipar os leitos estaduais devido aos problemas para comprar respiradores. Também chamou atenção novamente para o uso de máscaras. "Vemos as pessoas caminhado na rua sem o uso da máscara. Nosso desejo é que as pessoas possam adotem o protocolo de higiene e que se protejam e protejam outras pessoas, assim como o usem máscaras", encerrou.

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