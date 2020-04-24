Sesa corrige números de Covid-19 no ES: são 1.607 casos e 47 mortes

Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay

A Secretaria de Saúde (Sesa) admitiu que os números publicados no Painel Covid-19, portal que reúne informações sobre o novo coronavírus no Espírito Santo, no final da tarde desta sexta-feira (24), foram alterados após um erro no sistema. De acordo com o governo estadual, são 1.607 casos confirmados da doença, 47 mortes e 409 pacientes considerados curados.

Anteriormente, os números divulgados foram: 1.585 casos confirmados, 48 mortos e 400 curados.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.