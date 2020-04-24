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Pandemia

Sesa corrige números de Covid-19 no ES: são 1.607 casos e 47 mortes

Dados divulgados no Painel Covid-19 foram  alterados após erro no sistema, segundo  Secretaria de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 19:50

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 19:50

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay
A Secretaria de Saúde (Sesa) admitiu que os números publicados no Painel Covid-19, portal que reúne informações sobre o novo coronavírus no Espírito Santo, no final da tarde desta sexta-feira (24), foram alterados após um erro no sistema.  De acordo com o governo estadual, são 1.607 casos confirmados da doença, 47 mortes e 409 pacientes considerados curados. 
Anteriormente,  os números divulgados foram: 1.585 casos confirmados, 48 mortos e 400 curados.  

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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