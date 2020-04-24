Sesa corrige números de Covid-19 no ES: são 1.607 casos e 47 mortes

A Secretaria de Saúde (Sesa) admitiu que os números publicados no Painel Covid-19, portal que reúne informações sobre o novo coronavírus no Espírito Santo, no final da tarde desta sexta-feira (24), foram alterados após um erro no sistema. De acordo com o governo estadual, são 1.607 casos confirmados da doença, 47 mortes e 409 pacientes considerados curados.
Anteriormente, os números divulgados foram: 1.585 casos confirmados, 48 mortos e 400 curados.
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.