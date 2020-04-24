Sergio Moro pede demissão do Ministério da Justiça do governo Bolsonaro

"Interferência política pode levar a relações impróprias do diretor-geral e superintendes com o presidente da República e isso não posso concordar", complementou.

Moro afirmou ainda que não houve interferência semelhante nos "governos anteriores" e durante a Operação Lava Jato. Como juiz federal no Paraná, ele era responsável pela operação e ganhou notoriedade com a atuação no período.