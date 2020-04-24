'Não é bom', diz Mourão sobre saída de Moro do governo

O vice-presidente Hamilton Mourão disse, nesta sexta-feira (24), que o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, é uma perda para o governo e ressaltou que ele vinha fazendo um bom trabalho na pasta.
"O Moro é um cara muito bom e excepcional. Eu acho que ele vinha fazendo um bom trabalho. Mas relação é relação, né", disse. "Não é bom, mas vida que segue", acrescentou.
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Em rápida entrevista à Folha, o general da reserva ressaltou que o ex-juiz da Operação Lava Jato é "um nome "importante" e "respeitado". "Sempre se perde [com a saída]", afirmou."?