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Queda de ministro

'Não é bom', diz Mourão sobre saída de Moro do governo

Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que o ex-ministro vinha fazendo um bom trabalho na pasta da Justiça e que é um nome respeitado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 15:20

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 15:20

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o pedido de demissão: "Moro é um cara muito bom e excepcional" Crédito: Isac Nóbrega/PR
O vice-presidente Hamilton Mourão disse, nesta sexta-feira (24), que o pedido de demissão do ministro da Justiça, Sergio Moro, é uma perda para o governo e ressaltou que ele vinha fazendo um bom trabalho na pasta.
"O Moro é um cara muito bom e excepcional. Eu acho que ele vinha fazendo um bom trabalho. Mas relação é relação, né", disse. "Não é bom, mas vida que segue", acrescentou.

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